Das „Lerchenstüble„ im Siedlerweg 15 in Laufenburg öffnet am morgigen Samstag, 1. Februar, wieder seine Pforten. Neue Pächterin ist die Schweizerin Nora Elshani (28 Jahre), die im grenznahen Frick im Aargau wohnhaft ist.

Wie sie und der Besitzer des „Lerchenstüble„, Heinz Rümmele, versicherten, wird das Lokal ganz im Sinne von Lotti Lerch, die das Lokal bis ins hohe Alter geführt hat und von der das Lokal seinen Namen hat, weiter geführt. Als Koch wird Jonas Ali aus Wehr, der lange im Restaurant „Krone“ in Wehr gekocht hat, für deutsche und Schweizer Küche sorgen. Patrizia aus Binzgen, die bereits Stefanie Böhler, die das Lokal bis zum Dezember letzten Jahres geführt hat, als Aushilfe zur Verfügung stand, wird wieder mit an Bord sein. Die berühmten „Hähnchen mit Pommes“ werden auf der reichhaltigen Speisekarte nicht fehlen.

Nora Elshani hat ihre Sporen in verschiedenen Restaurants der Schweiz und in Deutschland im Servicebereich erworben. So beispielsweise zwei Jahre im Restaurant „Ochsen“ in Herrischried, in dem sie als stellvertretende Chefin des Services arbeitete. Sie wird im „Lerchenstüble„ den Servicebereich leiten und für eine freundlichen Bedienung der Gäste sorgen.

Das „Lerchenstüble„ wird bis auf Mittwoch, der Ruhetag sein wird, werktags von 15.30 bis 22 Uhr geöffnet sein. Am Sonntag ist das Restaurant von 11 bis 22 Uhr offen. Nora Elshani freut sich bereits auf ihre Gäste, egal ob aus Laufenburg und Umgebung oder aus der grenznahen Schweiz. Sie hofft, dass die Stammgäste, die bisher von Stefanie Böhler verwöhnt wurden, zu ihr ins Lerchenstüble zurückkehren werden.