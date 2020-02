von Andrea Worthmann

Camille Grenal, seines Zeichens Hobbykalligraf aus Zeiningen in der Schweiz, hat eine besondere Aufgabe bekommen. Eine schöne Aufgabe, wie er findet, denn er darf im Laufenburger Museum Schiff Teile aus der Bibel abschreiben und das in einer eigens dafür vorgesehenen Schreibstube, oder Scriptorium, wie man damals dazu sagte. Im Mittelalter waren diese vor allem in Klöstern verbreitet.

Kalligraph Camille Grenal bei der Arbeit. | Bild: Andrea Worthamnn

Dort wurden meist sakrale Texte handschriftlich dupliziert. Grenal ist am Mittwoch, 12. Februar, zum dritten und letzten mal im Museum Schiff beim freien Abschreiben und Verzieren der Weihnachtsgeschichte anzutreffen. Dabei kann man ihm dann bei der Kunst der alten Mönche über die Schulter schauen. Aber wie kommt man zu so einem außergewöhnlichen Hobby? Der pensionierte Schreiner kann sich nicht mehr genau erinnern, wann er das erste mal ein altes Schriftstück gesehen hat, aber er weiss noch sehr genau, dass er sofort fasziniert war von der Schrift, den aufwendigen Verzierungen und Umrandungen der alten Papiere.

Blick in das Scriptorium im Museum Schiff in Laufenburg. | Bild: Andrea Worthamnn

„Die alte Mönche hatten noch die Zeit das alles zu schreiben, aber heute ist es eine Herausforderung, es genau gleich zu machen wie früher.“ Diesen Anspruch hat er aber nicht unbedingt an sich selbst, betont er. Die nötige Bestätigung, dass seine Arbeit gefällt, bekommt er beim Verkauf seiner geschriebenen Karten, die er zum Beispiel auf Weihnachtsmärkten anbietet. Als Grenal durch eine Zeitungsanzeige auf die Ausstellung alter Bibeln im Laufenburger Museum Schiff aufmerksam wurde, war klar, dass er sich die alten Schriften anschauen musste. Er war begeistert von dem Gebotenen, aber erst zu Hause im Gespräch mit seiner Frau, entwickelte er die Idee, seine Künste dem Museum anzubieten. Also fragte er nach, ob er dort mit Tinte und Feder eine Abschrift vornehmen dürfe und natürlich durfte er.

Das Handwerk hat er sich größtenteils im Selbststudium beigebracht. In Büchern ist ausführlich beschrieben, was man für Werkzeuge braucht und wie man das Schreiben technisch korrekt und genau ausführt. Aber auch ein paar Kurse waren für den Feinschliff erforderlich und danach muss man natürlich viel üben, erklärt Grenal und zeigt stolz die in der Wohnung ausgestellten und eigens gestalteten Schriftstücke, die oft in passende, alten Rahmen gefasst sind. Werkzeuge, wie verschiedene Federn und Federhalter findet er auf Flohmärkten, geeignetes Papier wird in Papeterien angeboten. Hier ist poröses Malpapier die erste Wahl. „Das wirkt schöner“, so Grenal. „Auch offizielle Papiere unterschreibe ich nur mit Feder und Tinte. Da werde ich dann oft komisch angeguckt, aber etwas Bewunderung ist auch immer dabei“, lacht der Kalligraph.

Die Ausstellung Ausstellung „Biblia deutsch“ dauert bis zum 30. März. Camille Grenal schreibt aus der Bibel am heutigen Mittwoch, 12. Februar, von 14 bis 16 Uhr. Öffnungszeiten Museum Schiff: Mittwoch: 14 bis 16, Samstag und Sonntag 14 bis 17. Eintritt frei, Spenden willkommen. Mehr Infos im Internet ( www.museum-schiff.ch ).

Im Schnitt verbringt der 65-Jährige zwei bis vier Stunden täglich an seinem Schreibtisch und frönt seiner Passion. Im Winter mehr, im Sommer weniger, da auch der eigene Garten genug Arbeit hergibt und ein weitere geliebte Beschäftigung ist.