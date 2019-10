von Werner Probst

Klemens Maier feiert am 24. Oktober seinen 85. Geburtstag. Als Mitgründer der Laufenburger Kulturtage „Fließende Grenzen“ kann er mit Stolz darauf zurück blicken. Er freut sich, dass die Kulturtage nun schon zum 20. Mal stattfanden und nunmehr fest im Stadtgeschehen etabliert sind. Zu seinen Hoffnungen gehört, dass die „Laufenburger Acht“ alsbald verwirklicht wird. Durchaus hält er es für möglich, dass diese Wegstrecke auch zu einem Erlebnispfad wird.

Aktiv bei den Mittwochswanderern

Wenn Klemens Maier in Erinnerungen schwelgt, denkt er gerne an die Zeit, als er im Vorstand des Laufenburger Schwarzwaldvereins aktiv war. Immer noch ist er bei den Mittwochswanderern, auch als Wanderführer, mit von der Partie. Im schweizerischen Laufenburg kam Klemens Maier auf die Welt. Er besuchte auf der deutschen Rheinseite die Volksschule. 1954 machte er das Abitur. Danach trat er in den kirchlichen Dienst ein. Als Religionslehrer war er in Emmendingen, Lahr und Gutach tätig. Er machte das erste und zweite Staatsexamen in Geschichte und Politik. In der Landeszentrale für politische Bildung wirkte er als freier Mitarbeiter mit, ehe er an der Volkshochschule in Müllheim eine Festanstellung bekam. 1994 ging er in Ruhestand. 1993 heiratete Klemens Maier seine Frau Heike. Heute genießt es seinen Lebensabend in Grunholz.