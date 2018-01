Bad Säckingen Lautstarker Auftakt: Roli-Guggers aus Laufenburg starten in die fünfte Jahreszeit

Die Roli-Guggers Laufenburg geben am 13. Januar den Startschuss für die fünfte Jahreszeit. Als Höhepunkt des Abends stellen die Guggenmusiker ihr neues Kostüm vor.

Laufenburg (mdc) Endlich geht es wieder los und die fünfte Jahreszeit wird am Samstag beim Startschuss der Roli-Guggers Laufenburg im Pfarrheim eingeläutet. Der Höhepunkt an diesem Abend wird die Vorstellung ihres neuen Kostüms sein. Mit dabei sind die befreundeten Guggenmusiken Fröscheloch-Echo Niederhof und die Schärbähufä Hergiswil, die dem Publikum auf der Bühne einheizen wird. Wie auch im Vorjahr wird DJ Rossi mit Partymusik für Stimmung sorgen und die Bewirtung wird von den Rolis selbst, sowie von ihren Freunden, den Waldgeistern Rhina, übernommen.

Der Startschuss der Roli-Guggers entstand aus einer Idee, welche die Laufenburger Fasnacht mit einer Veranstaltung einläuten sollte. Diese ist die erste im Jahr, die die besinnliche Weihnachtszeit beendet und damit das bunte Treiben der Fasnacht einläutet. Und so freuen sich die Rolis auch, wenn ihre Gäste den Pfarrsaal noch etwas bunter machen und in Verkleidung kommen. Da Silvester noch nicht lange zurückliegt, wird es neben einer Fasnachtsbar auch eine Silvesterbar geben.

Alle drei Jahre wechselt die 35-köpfige Gruppe ihr Kostüm und in diesem Jahr ist es wieder soweit. Und es stellt sich die spannende Frage. Wie werden wohl die Roli-Guggers die nächsten drei Jahre auf der Bühne aussehen? 1975 wurde die Laufenburger Gruppe gegründet, 1985 kam der Name Roli-Guggers dazu und erst seit der Fasnacht 1999 laufen sie in einheitlichen Kostümen. Mittlerweile ist es dann das neunte offizielle Kostüm und wie jedes Mal, haben sie sich bestimmt wieder einiges einfallen lassen. „Wir freuen uns sehr darauf, endlich unser neues Kostüm präsentieren zu dürfen“, so Manuel Wagner, Vorsitzender der Roli-Guggers.

„Die Vorbereitung ist immer sehr aufwendig und gestaltet sich häufig nicht ganz einfach, deshalb freuen wir uns auch sehr, dass wir es geschafft haben und sehr zufrieden sind mit dem Ergebnis“. Geschneidert hat in mühevoller und sehr geduldiger Arbeit die Roli-Schneiderin Miri.

Neben dem Startschuss haben die Roli-Guggers noch eine weitere eigene Veranstaltung an dieser Fasnacht. Dies kennt am Hochrhein wohl jeder, denn auch in diesem Jahr findet wieder das beliebte Open-Air-Gugge-Festival am Fasnachtsfreitag, 9. Februar, im Laufenburger Städtle statt. Bereits zum 28. Mal organisieren die Rolis die große Veranstaltung und in jedem Jahr sind die Gassen im Städtle mehr als voll. Auch in diesem Jahr sind wieder 34 Guggenmusiken, zwei Kleinformationen und drei Kinder-Guggenmusiken mit dabei.

Die Guggenmusiken kommen erstmals aus sechs Ländern und zwar neben Deutschland und der Schweiz sind auch Österreich, Lichtenstein, Frankreich und Großbritannien mit am Start. Special Guests werden die Lozärner Kracher aus Luzern und die S-Hoch3 aus Heitersheim sein. Auf fünf Bühnen beidseits des Rheins werden rund 1200 Musiker in einer Gesamtdauer von rund 22 Stunden für närrische Stimmung sorgen.

Die restliche Fasnacht verbringen die Rolis hauptsächlich am Hochrhein, so auch beim Narrentreffen „Zeitgeist“ der Waldgeister Rhina oder auch an der Närrischen Gass in Waldshut. Zum ersten Mal in diesem Jahr werden die Rolis im schweizerischen Ibach an einer Veranstaltung der „Muota Gnomä“ teilnehmen und ihr zweiter, nicht heimatnahe Termin, werden die Ortenauer Narrentage sein.

findet am Samstag, 13. Februar im Pfarrheim Heilig Geist in Laufenburg statt. Einlass ist ab 20 Uhr. Informationen im Internet: www.roli-guggers.de