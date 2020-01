Stolze 50 Jahre war Helga Oeschger Übungsleiterin des Turnvereins Laufenburg, davon leitete sie 42 Jahre – seit 1977 – den Lauftreff, der im Winter jeden Samstag um 8.30 Uhr und im Sommer jeden Freitag um 18 Uhr startet.

Wie sie in ihren Dankesworten zum Ausdruck brachte, hat sie im Turnverein immer aktiv mitgewirkt. So hat sie zuerst das Kinderturnen, 1974 die Frauengruppe und 1977 den Lauftreff gegründet und seither geleitet. Am 31. Oktober vergangenen Jahres wurde sie in Stuttgart für das 50. Sportabzeichen von Staatssekretär und Landtagsabgeordneten Volker Schebesta geehrt.

Jetzt ist sie froh, in Franz Butz einen würdigen Nachfolger gefunden zu haben, der zunächst die Leitung des Lauftreffs übernommen hat. Er will sich dafür einsetzen, dass auch jüngere Leute sich der Lauftreff-Gruppe, die zurzeit 25 Personen innerhalb des Turnvereins umfasst, anschließen.

Der neue Leiter des Lauftreffs, Franz Butz, lobte in seiner Begrüßung das langjährige Engagement von Helga Oeschger. In dieses Lob stimmten die Vorstandsmitglieder Miriam Bubke und Armin Schmidt ein. Bevor sie das gemeinsame Essen einnahmen, stießen die Anwesenden mit Helga Oeschger mit einem Glas Sekt auf ihr Wohl an.