Was dreimal großen Anklang beidseits des Rheins gefunden hat, soll auch beim vierten Mal ein Erfolg werden. Am Sonntag, 19. Januar 2020, findet wieder der grenzüberschreitende Laufenburger Stadtlauf statt als Auftakt zum 32. Fricktaler Cup.

Erster Start um 9.30 Uhr

Nach einer Mitteilung von Bernadette Rippstein, Sekretärin vom Swiss Cycling Fricktal, die den Stadtlauf zusammen mit dem SRB-Veteranen des Bezirks Laufenburg organisiert, erfolgt der erste Start am Sonntag, 19. Januar, um 9.30 Uhr am Rathaus Laufenburg/Scxhweiz. Es geht durch die Laufengasse, Untere Wasengasse, Gerichtsgasse hinauf zur Kirche, dann hinunter durch die Burgmattstraße und Fischergasse über die Laufenbrücke nach Laufenburg/Baden, die Hauptstraße hinauf bis zum Rathaustor. Dort ist der Wendepunkt. Von da aus geht es zurück zur Laufenbrücke über den Rhein zum Ziel beim Rathaus auf der Schweizer Seite.

Anmeldung noch am Lauftag möglich

Neben den Athleten, die um 9.30 Uhr die Strecke viermal bewältigen müssen und so insgesamt auf sieben Kilometer kommen, folgen ab 10 Uhr vier weitere Starts. Um 12.40 Uhr starten die Piccolos über eine verkürzte Strecke. Beim Stadtlauf mitmachen kann jedermann. Je nach Kategorie ist die Strecke zwei- bis viermal zu absolvieren.

Anmeldung und Auskunft bei Bernadette Rippstein, Telefon 0041/628 71 29 71 oder per E-Mail (bernadette.rippstein@hispeed.ch). Nachmeldungen sind noch am Lauftag ab 8.30 Uhr in der Burgmattturnhalle Laufenburg/Schweiz möglich.