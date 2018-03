Laufenburg Laufenburger Nachwuchsturnerinnen sind bei Badischen Meisterschaften mächtig erfolgreich

Das kann sich sehen lassen: Bei den Badischen Meisterschaften waren die Nachwuchsturnerinnen vom TV Laufenburg mächtig erfolgreich. In der Mannschaft belegten die sechs jungen Sportlerinnen vom Hochrhein Platz 3 und qualifizierten sich für die Deutschen Gruppen-Schülermeisterschaften. Aber auch in der Einzelwertung kontne sich die Bilanz sehen lassen, obwohl die Vorbereitungen nicht ganz reibungslos verliefen.

Der TV Laufenburg nahm mit sechs Gymnastinnen an den diesjährigen Badischen Meisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik in Neulußheim teil. Und das mit Erfolg: Die Gruppe belegte am Ende Rang 3 und darf in wenigen Wochen bei der Deutschen Gruppen-Schülermeisterschaften in Koblenz an den Start gehen. Im Einzel zeigten Phénicia Ribeaud und Gabriela Zorlú Iglesias in der Schülerleistungsklasse (SLK) 10, Leonie Schmidt in SLK 11 beachtliche Leistungen, gerade im Hinblick auf die hohen Anforderungen und verschärften Wertungsvorschriften. Alle drei qualifizierten sich für die deutsche Meisterschaft in ihren Altersklassen. Garbriela Zorlú Iglesias zeigte in ihrer Altersklasse sogar die zweitbeste Übung in der Kategorie "ohne Handgeräte".

In der Geräte-Kategorie belegte sie Rang vier, ihre Kollegin Phenicia Ribeaud Platz fünf. Bei den Schülerinnen schnitten die drei Starterinnen vom SV Laufenburg deutlich besser ab als erwartet: Angelika Melnikov turnte auf den 2. Platz, Michaela Fosler wurde 6. und Lesly Bergmann darf mit dem 14. Platz sogar auf einen Einsatz beim Baden-Württemberg-Finale in wenigen Wochen in Heidenheim hoffen. Unser Bild zeigt die erfolgreichen Gymnastinnen des TV Laufenburg Angelika Melnikov (von links), Michaela Fosler, Leonie Schmidt, Phénicia Ribeaud, Lesly Bergmann und Gabriela Zorlú Iglesias. Bild: privat