von sk

Die Kultschüür in Laufenburg/Schweiz bietet im März zwei Literaturabende an. Am 19. März „Lesen am Tresen„, unter anderem mit der SRF-Buchbloggerin Annette König, und am 21. März „Hölderlins Filmriss„. Dabei wird der Freiburger Autor Ulrich Land seinen neuen Kriminalroman vorstellen.

Annette König ist Buch-Bloggerin bei SRF. Unter dem Namen „Die Buch-König bloggt“ schreibt sie jede Woche über ein neues Buch. Sagt pointiert, was ihr gefällt, was nicht. Ihre Leseleidenschaft teilt sie mit allen, die Bücher lieben. Nebenwirkungen wie Herzklopfen, Melancholie, Heiterkeit, Verzauberung, Unbehagen und Anzeichen schwerster (Sprach) Verliebtheit sind nicht ausgeschlossen.

Urs Heinz Aerni ist bereits zum dritten Mal zu Gast in der Kultschüür, er ist Journalist, Kolumnist und Literaturvermittler. Seine Büchershows gelten als legendär. Er entdeckte als Teenager die Lust an der Sprache. Damals in Lugano, als hätte sich bei der Lektüre eine Falltür unter dem Bistrotisch im Café geöffnet und ihn samt Drink und Buch in eine neue Dimension gesogen. Seit dann nennt er sich einen militanten Leser.

Am 19. März 2020 um 20 Uhr sind König und Aerni zu Gast in Laufenburg und begrüßen in ihrem Talk einerseits Anja Berger, Thrillerautorin aus Basel, andererseits Martin Willi, Theater- und Kriminalautor aus Laufenburg. Anja Berger hat unter anderem den Thriller „Der Menschen-Präparator“ geschrieben und ihre Inspiration findet sie in der Welt und was da täglich geschieht. Martin Willi, seines Zeichens unter anderem Betriebsleiter der Kultschüür, wird zum ersten Mal aus seinem neuen Roman „Skelett des Grauens“ lesen, der im Herbst erscheinen wird.

Am 20. März wäre Johann Christian Friedrich Hölderlin 250 Jahre alt geworden. Sein Werk lässt sich innerhalb der deutschen Literatur um 1800 weder der Weimarer Klassik noch der Romantik zuordnen. Zu seinen Ehren findet am 21. März um 20 Uhr in der Kultschüür das Programm „Hölderlins Filmriss„ statt. Dabei darf der Freiburger Autor Ulrich Land mit seiner rauen Stimme zum vierten Mal in Laufenburg begrüßt werden.

Sein neuer Schwaben-Krimi mit Poesie und Rezepten spielt in Tübingen im Jahre 1807. In dem beschaulichen Städtchen sind drei unnatürliche Todesfälle in kurzer Folge zu beklagen. Oder sind es vier? Ein Drucker, ein Verleger, ein Fremder. Und der Schlosserlehrling etwa auch? Und was haben die Toten mit Friedrich Hölderlin zu schaffen? Dem Dichter, der sein Dasein am Rande des Wahnsinns in einem Turmzimmer fristet und traumschöne Poesie verfasst und inhaltsleere Briefe an die Mutter schreibt.

Ulrich Land hat bislang neun Romane verfasst, außerdem Lyrik, Prosa, Essays, zahlreiche Hörspiele und Radiofeatures. Begleitet wird er von Min-Tzu Lee und Franz Lang, sie haben Schlagzeug studiert an der Musikschule in Freiburg. Sie bringen Trommel- und Marimbaphon-Musik und allerhand anderes Schlagwerk auf die Bühne.

Termin und Eintritt: „Lesen am Tresen„ am Donnerstag, 19. März 2020 um 20 Uhr, Freier Eintritt, Kollekte; „Hölderlins Filmriss„ am Samstag, 21. März 2020 um 20 Uhr, Eintritt regulär 25 Franken; Reservation unter 0041/62/874 30 12, oder per E-Mail (reservation@kultschuer.ch).