von Fabienne Huber

Die Anmeldungen für den Laufenburger Kinder-Sommer (Lakiso) laufen bereits und sind noch bis 25. Juni möglich. Wer seine Kinder also beim Lakiso anmelden will, sollte das möglichst zügig tun.

Doch was ist der Lakiso überhaupt? Das Motto des Ganzen lautet: „Gib Langeweile keine Chance“, erklärt Malte Thomas, der das Programm organisiert. Es handelt sich hierbei um diverse Programmpunkte, die in den Sommerferien, vorwiegend in den ersten vier Wochen, für Kinder und Jugendliche angeboten werden. Der Lakiso besteht laut Malte Thomas schon seit den 90er-Jahren und findet jährlich statt, er selbst sei zum dritten Mal dabei.

Keine Langeweile

Ziel ist einerseits, den Kindern eine schöne Alternative zu bieten, damit sie in den Sommerferien nicht von Langeweile geplagt werden, anderseits soll es auch den Vereinen und Unternehmen, die sich dort präsentieren, zu Gunsten kommen und ihnen die Chance geben, sich vorzustellen und mehr Interessenten zu finden.

Es gibt 47 Veranstaltungen, die Angebote reichen von Schnupperstunden bei der Polizei über Bogen- und Luftgewehrschießen bis hin zu Theateraufführungen und Schach. Für Kinder und Jugendliche zwischen vier und 18 Jahren wird auf jeden Fall ein weit gefächertes Programm geboten, wobei es vorwiegend Kinder im Grundschulalter anspreche.

Besuch beim Bäcker

Besonders beliebt sei der Bäcker. „Der Bäcker, der hat nur zwölf Plätze“, sagt Malte Thomas. Allerdings melden sich dort wohl gut 50 Kinder an. Damit die Verteilung gerecht abläuft, wartet man, bis die Abmeldefrist abgelaufen ist und entscheidet dann anhand eines Losverfahrens, welches Kind seinen Wunschplatz erhält. Die Teilnahme am Lakiso kostet im Allgemeinen 2 Euro. Dazu können noch Kosten für die einzelnen Veranstaltungen kommen. Diese zusätzlichen Kosten liegen zwischen 1 und 13 Euro.

Einblicke ins Waldleben

Neu beim diesjährigen Laufenburger Kindersommer ist übrigens das Ökomobil, ein Lastwagen, der durch seine Innenausstattung bestehend aus diversen Gerätschaften, einen genaueren Einblick in unsere Welt und das Waldleben ermöglicht. Das Rehmann-Museum biete jedes Jahr andere Veranstaltungen an, sagt Malte Thomas. Neu sind auch die Waldtage, die unabhängig zum Lakiso in den letzten Wochen der Sommerferien stattfinden.

Eine Anmeldung ist online möglich, zur Not auch über einen Anmeldebogen, der sich hinten in dem Ferienprogramm des Lakisos befindet. Allerdings sagt Malte Thomas dazu: „Wer eine E-Mail-Adresse hat, kriegt sich auch irgendwo angemeldet.“