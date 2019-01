von Fabienne Huber

In Laufenburg soll es in den Sommerferien ein Ganztagsbetreuungsangebot für Grundschulkinder geben. Es nennt sich "Laufenburger Waldtage" und soll erstmals von 26. August bis 6. September angeboten werden. Die beiden Lehrer Daniela Krebs und Malte Thomas haben die Waldtage angestoßen und suchen dafür noch ehrenamtliche Betreuer. Die Stadt unterstützt nach beider Aussagen das Projekt.

Hilfe für berufstätige Eltern

Malte Thomas organisiert seit mehreren Jahren den Laufenburger Kindersommer (Lakiso). Er und Daniela Krebs glauben, dass in Laufenburg in den Sommerferien eine Betreuungslücke besteht. Wenn Krippe, Kindergarten und Grundschule für mehrere Wochen schließen, bedeute dies vor allem für berufstätige Alleinerziehende oder Familien mit zwei berufstätigen Elternteilen eine schwierige Situation. Das Lakiso-Angebot helfe dabei nicht weiter, denn die Veranstaltungen dort dauerten in der Regel nur wenige Stunden nachmittags, würden also keine verlässliche ganztätige Betreuung gewährleisten.

Zusammenhängendes Programm statt einzelner Aktionen

Ein zweites Argument spricht in den Augen von Krebs und Thomas für ein neues Betreuungsangebot in den Sommerferien: Der Lakiso bestehe aus vielen einzelnen Veranstaltungen ohne gemeinsames Konzept. Für die Kinder bedeute dies ein selektives Hin- und Herwechseln zwischen den verschiedenen Angeboten. Und genau das wollen Daniela Krebs und Malte Thomas nicht. Sie wollen stattdessen eine feste Gruppe über längere Zeit, in der sich die Kinder besser kennenlernen, gemeinsam Erfahrungen und Entdeckungen machen können.

Kindern den Wald näherbringen

Als geeigneter Ort dafür dränge sich der Wald geradezu auf. Daniela Krebs ist seit ihrer Kinderzeit jeden Tag in der Natur und empfindet den Wald als besonderen Erholungsort, weil er bei jedem Wetter Schutz biete. Auch Malte Thomas ist gerne draußen und fährt, wann immer es möglich ist, die zehn Kilometer zur Arbeit Mit dem Rad. Beide wollen mit den Waldtagen Kindern im Grundschulalter den Wald näherbringen. Daniela Krebs sagt: "Draußen Wind und Wetter ausgesetzt zu sein und mit dem, was die Natur hergibt, kreativ umzugehen – das macht einfach glücklich und zufrieden. Wer diese Erfahrung gemacht hat, wird auch als Erwachsener bewusster mit unserer Umwelt umgehen."

Holz schnitzen und Hütten bauen

Die Laufenburger Waldtage sollen von 26. August bis 6. September angeboten werden. Krebs und Thomas haben schon Ideen gesammelt, was mit den Kindern unternommen werden könnte: Holz schnitzen, Hütten bauen oder Rallyes unternehmen. "Das steht aber alles soweit noch nicht fest." Daniela Krebs und Malte Thomas sind offen für andere Ideen. Es müsse auch nicht zwingend der ganze Tag im Wald verbracht werden.

Betreuer gesucht

Geplant sei, die Kinder in kleineren Gruppen zu betreuen. Wie groß oder klein, hänge von der Anzahl der Betreuer ab, erläutert Malte Thomas. Er und seine Mitinitiatorin wollen Freiwillige finden, die Interesse am Betreuen haben. „Brauchen können wir eigentlich jeden“, sagt Daniela Krebs. Zwar sollte in jedem Team mindestens ein volljähriger Betreuer dabei sein, andere Helfer könnten aber unter 18 Jahren sein. Wichtig sei, dass sie sich für den Wald und die Natur interessieren und dass sie gerne mit Kindern arbeiten.