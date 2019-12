Am Donnerstagabend rückte zunächst eine Kleingruppe der Abteilung Süd aus, um eine Person zu befreien, die seit über einer Stunde in einem Fahrstuhl eingeschlossen war, so Rebholz. Ein Servicetechniker sei zwar bereits unterwegs gewesen, habe aber im Stau gesteckt.

Nach der Kontaktaufnahme mit der Person wurde der Fahrstuhl stromlos geschaltet und im Notbetrieb abgelassen. Die Türen wurden entriegelt und die Person befreit.

Am Freitag sollte die Feuerwehr eine Türe öffnen. Da die Einsatzkräfte zum falschen Ort beordert waren, mussten die Fahrzeuge zweimal wenden.

Zwischenzeitlich habe der Feuerwehrman und Schlossermeister Josef Gamp, der bei derartigen Einsätzen immer direkt mit dem Werkstattwagen zum Einsatzort fahre, weil er Spezialwerkzeug mit sich führe, die Türe für den Rettungsdienst bereits geöffnet, so Markus Rebholz: „Die Person war wohl auf, weshalb für die Feuerwehr keine weitere Maßnahmen erforderlich waren.“