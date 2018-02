Laufenburg Laufenburg verstärkt Ganztagsbetreuung

Die immer weniger nachgefragte Regelbetreuung soll nach und nach wegfallen. In Rhina fehlen derzeit rund 15 Betreuungsplätze.

Die Stadt Laufenburg will zum Kindergartenjahr 2018/19 die Zahl ihrer Betreuungsplätze um zwölf erhöhen. Die immer weniger nachgefragte Regelbetreuung vor- und nachmittags mit Unterbrechung zur Mittagszeit wird zunächst am Kindergarten Rappenstein und später an den anderen Betreuungseinrichtungen wegfallen. Der Vertrag über die Bereitstellung von Krippenplätzen für Kinder aus Murg wird zum 31. August gekündigt.

Der Gemeinderat stimmte am Montag der von der Stadtverwaltung vorgelegten Bedarfsplanung und deren anderen Vorschlägen zu. Die Ausweitung des Betreuungsangebots steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass genügend Personal gefunden werden kann. Im Kindergarten Rappenstein würden 1,44, in der Kinderkrippe Löwenburg 0,68 zusätzliche Vollzeitstellen benötigt.

Kindergarten Rappenstein Laufenburg: Die Zahl der Betreuungsplätze soll ab September von derzeit 113 auf 126 angehoben werden, davon sind statt bisher zehn nun 30 Ganztagsplätze. Es bleibt bei fünf Kindergartengruppen. In dem Kindergarten werden 2018/19 voraussichtlich 114 und im Jahr darauf 118 Kinder betreut.

Die Zahl der Betreuungsplätze soll ab September von derzeit 113 auf 126 angehoben werden, davon sind statt bisher zehn nun 30 Ganztagsplätze. Es bleibt bei fünf Kindergartengruppen. In dem Kindergarten werden 2018/19 voraussichtlich 114 und im Jahr darauf 118 Kinder betreut. Kindergarten Rhina: Es bleibt wie bisher bei 78 Betreuungsplätzen in drei Gruppen. Wegen des Baugebiets Westlich Schreibach I und Zuzügen in der Zimmermannstraße wird die Nachfrage 93 Kindern sowohl 2018/19 wie 2019/20 das Angebot stark übersteigen. In beiden Jahren werden wohl etwa 15 Kinder auf freien Plätzen in anderen Kindergärten unterkommen müssen. Auf den zehn Ganztagsbetreuungsplätzen werden vorerst nur noch Kinder aus Rhina aufgenommen.

Es bleibt wie bisher bei 78 Betreuungsplätzen in drei Gruppen. Wegen des Baugebiets Westlich Schreibach I und Zuzügen in der Zimmermannstraße wird die Nachfrage 93 Kindern sowohl 2018/19 wie 2019/20 das Angebot stark übersteigen. In beiden Jahren werden wohl etwa 15 Kinder auf freien Plätzen in anderen Kindergärten unterkommen müssen. Auf den zehn Ganztagsbetreuungsplätzen werden vorerst nur noch Kinder aus Rhina aufgenommen. Kinderkrippe Löwenburg Laufenburg: Die 40 Krippenplätze sind komplett ausgelastet. Deshalb sollen die derzeit noch fünf von Kindern aus Murg genutzten Plätze künftig Laufenburger Kindern zur Verfügung stehen und der entsprechende Vertrag mit der Nachbargemeinde auf 31. August gekündigt werden. Wenn dafür Personal gefunden werden kann, sollen zu den derzeit 15 Ganztagesplätzen fünf weitere hinzukommen.

Die 40 Krippenplätze sind komplett ausgelastet. Deshalb sollen die derzeit noch fünf von Kindern aus Murg genutzten Plätze künftig Laufenburger Kindern zur Verfügung stehen und der entsprechende Vertrag mit der Nachbargemeinde auf 31. August gekündigt werden. Wenn dafür Personal gefunden werden kann, sollen zu den derzeit 15 Ganztagesplätzen fünf weitere hinzukommen. Kindergärten Rotzel, Binzgen und Luttingen: Hier sind keine größeren Änderungen geplant. Der bisher zweigruppige Kindergarten Rotzel könnte aber 2019/20 auf eine Gruppe reduziert werden. Grund: Von den aktuell 36 Betreuungsplätzen werden nächstes Kindergartenjahr voraussichtlich nur 24 und danach sogar nur 15 benötigt. In Binzgen stehen 53 Plätze in zwei Gruppen zur Verfügung. Benötigt werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich 47 beziehungsweise 56 Plätze. In Luttingen verteilen sich 77 Plätze auf drei Gruppen. Kommendes Kindergartenjahr werden wohl nur 58, danach 68 Plätze benötigt

Nicht abschätzen kann die Stadtverwaltung derzeit, wie viele Kindergartenplätze in den kommenden beiden Jahren für Flüchtlingskinder benötigt werden.