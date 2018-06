Laufenburg Laufenburg erhält einen Burgschreiber

Die deutsche und die Schweizer Stadt richten auf Initiative von Petra Gabriel und Martin Willi gemeinsam ein Literaturstipendium ein. Alle zwei Jahre soll ein Schriftsteller drei Monate in Laufenburg leben und arbeiten.

Die beiden Laufenburg wollen Literatur durch ein grenzüberschreitendes kommunales Stipendium fördern. Dafür schaffen sie die Einrichtung eines sogenannten "Burgschreibers". Deutschsprachige Schriftsteller sollen sich alle zwei Jahre bewerben können, drei Monate lang in der Grenzstadt Laufenburg zu leben und ein vorgegebenes Thema literarisch zu verarbeiten. Zur Finanzierung des Projekts entschied der Gemeinderat des badischen Laufenburg jährlich 1250 Euro zur Verfügung zu stellen. Ebensoviel steuert Laufenburg/Aargau bei.

Initiiert haben das Burgschreiber-Projekt Petra Gabriel und Martin Willi. "Wir wollen Literatur fördern, wir wollen Kultur fördern, wir wollen Laufenburg bekannter machen", erklärten die deutsche Autorin und der Schweizer Kulturmanager am Montag in der Sitzung des Gemeinderats von Laufenburg/D. Alle zwei Jahre soll die Stelle des Laufenburger Burgschreibers unter ein bestimmtes Thema gestellt und ausgeschrieben werden, erstmals bereits diesen Herbst. Gabriel und Willi schlugen den Themenkreis "Flucht, Heimat, Ankommen" vor.

Das Stipendium beinhaltet eine dreimonatige kostenlose Unterkunft von Anfang März bis Ende Mai in Laufenburg möglichst in einem Privatquartier sowie ein monatliches Salär während dieser Zeit in Höhe von 850 Euro. Der Burgschreiber soll zu Beginn seiner Amtszeit sich und sein literarisches Schaffen in einer öffentlichen Lesung vorstellen. Zum Schluss soll er in literarischer Form ein Resümee seines Aufenthalts ziehen. Als Burgschreiber bewerben können sich deutschsprachige Schriftsteller, die bereits mindestens eine selbständige, nicht im Eigenverlag erschienene Publikation vorweisen können.

Über die Vergabe des Stipendiums entscheidet eine sechsköpfige paritätisch aus beiden Teilen der Stadt besetzte ehrenamtliche Jury, der neben Gabriel und Willi auch die Buchhändlerin und Kulturorganisatorin Renata Vogt, der Schriftsteller Christian Haller sowie zwei Vertreter der beiden Gemeinderäte angehören. Finanziert werden soll die Stelle des Burgschreibers durch jeweils 1250 Euro jährlichen Zuschuss der beiden Städte sowie durch private Spenden und möglicherweise einen Zuschuss aus dem Interreg-Programm der Europäischen Union.

"Der Gemeinderat unserer Nachbarstadt unterstützt dass Projekt bereits", warb Bürgermeister Ulrich Krieger für Zustimmung. Er verwies auf zahlreiche andere bereits bestehende kommunale Stadtschreiber. Das literarische Stipendium stelle eine gute Ergänzung zum bereits bestehenden kulturellen Angebot und und einen deutlichen Mehrwert für die Bürger der beiden Städte dar. Stadträtin Maria-Theresia Rist (CDU) gefiel an der Idee vor allem der inhaltliche Bezug zu Laufenburg. Dieser habe beim 1996 bis 2004 bestehenden Laufenburger Kunststipendium gefehlt. Stadtrat Bernhard Gerteis (FW) fand die Dotierung des Burgschreibers doch sehr mager: "850 Euro scheinen mir sehr gering." Torsten Amann (SPD) schlug vor, dass sich nicht nur deutschsprachige Schriftsteller aus Deutschland und der Schweiz sondern auch aus anderen Ländern bewerben können sollten, die anderen Gemeinderatsmitglieder stimmten dem zu.

Einstimmig sprach sich der Gemeinderat in der abschließenden Abstimmung für die Bereitstelllung der benötigten Mittel in Höhe von jährlich 1250 Euro aus. Er bestimmte Maria-Theresia Rist als seine Vertreterin in der Jury.