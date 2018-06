Laufenburg Laufenburg erhält 1,7 Millionen Euro Zuschuss vom Bund für Sanierung der Hans-Thoma-Schule

Der Bund unterstützt im ganzen Bereich des Regierungspräsidiums Freiburg 82 Schulsanierungsprojekte mit insgesamt 33 Millionen Euro.

Die auf 4,3 Millionen Euro veranschlagte Sanierung der Laufenburger Hans-Thoma-Schule ist zu einem wichtigen Teil finanziert. Die Stadt erhält fast 1,7 Millionen Euro Zuschuss aus dem Schulsanierungsprogramm des Bundes. Diese Summe nennt das Kultusministerium auf seiner Homepage. Das Geld sei für die "Durchführung brandschutztechnischer Maßnahmen im Neubau, Austausch Bodenbeläge und Decken, Sanierung Dachgeschoss im Altbau, Durchführung von Brandschutzmaßnahmen im UGdes Altbaus" bestimmt. Bürgermeister Ulrich Krieger machte die Entscheidung des Ministeriums am Montag im Gemeinderat bekannt: "Die frühe Antragstellung hat sich für uns ausbezahlt!" Mit der Sanierung werde frühestens in einem bis eineinhalb Jahren begonnen werden können, denn es seien noch umfangreiche Vorbereitungen notwendig, sagte Krieger im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Bund unterstützt im ganzen Regierungspräsidium Freiburg 82 Schulsanierungsprojekte mit 33 Millionen Euro. Laufenburg gehört zu den Gemeinden mit den höchsten Zuschüssen. So ganz kann der Bürgermeister das Glück seiner Stadt noch gar nicht glauben. "Mitte bis Ende des Monats erwarten wir den schriftlichen Bescheid. Dann sehen wir, ob die hohe Summe wirklich stimmt."