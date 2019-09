Das Programm der diesjährigen Laufenburger Hela vom 11. bis 13. Oktober hat alles, was ein Volksfest ausmacht. Letztes Jahr hat die Hela ihr 70. Jubiläum mit allem Drum und Dran und bei bestem Wetter gefeiert. „Wir hoffen, dass wir es dieses Jahr wieder so herbringen, obwohl die Hela nicht so opulent ausfallen wird“, blickt Hela-Pressechef Marc Fischer voraus. Am Angebot soll es jedenfalls nicht liegen, dass die Hela wieder zum Publikumsmagnet wird.

Gewerbeschau wieder mit an Bord

Als „bewährte Säule“, so Hela-Präsident Raffael Blaser, lockt die mit 50 Gewerbetreibenden aus der Region Fricktal bestückte und ausverkaufte Ausstellung in und bei der Stadthalle. Des Weiteren sind 16 Beizen über das gesamte Festgelände verteilt. Hinzu kommen der Chilbimarkt mit 100 Ständen und der Fun-Park beim Schulhaus Burgmatt.

Die Baustelle auf der Hauptstraße, so die Hela-Vorstandsmitglieder an einer Medien-Info am Montag, tangiere den Lunapark kaum. Alles wie gehabt also, und doch mit etlichen Höhepunkten, sodass ein Jahr nach dem Jubiläum der Eindruck aufkommt, man will es wieder wissen.

Einiges an Attraktionen geboten

Das OK-Team hat auf die bewährten Strukturen zurückgegriffen, sich aber wieder einiges einfallen lassen, damit die Herbstmesse Hela in Laufenburg erneut zum unvergesslichen Erlebnis wird. Dazu sollen unter anderem das internationale Drehorgeltreffen mit etwa 30 Spielern beitragen, eine Straßenshow mit dem Profi-Jongleur Daniel Hochsteiner, Helikopterflüge rund um Laufenburg und eine Showbühne auf der Burgmatt, die keine Vergleiche mit anderen Veranstaltungen scheuen muss.

„An Attraktionen kommt einiges zusammen“, ist Hela-Vizepräsident Roland Kaufmann, zuständig für das Marketing, denn auch überzeugt. Mit von der Partie ist diesmal als Gastaussteller Tourismus Laufenburg mit einem eigenen Stand.

Apfelmarkt und verkaufsoffener Sonntag

Am Sonntag lohnt sich ein Abstecher auf die deutsche Seite des Rheins. In Laufenburg-Baden wird ab 11 Uhr der 21. Apfelmarkt mit zwischen 40 und 50 Teilnehmern durchgeführt. „Es gibt alles mit und ohne Apfel“, freut sich Organisatorin Monika Ebner-Oeschger auf das kulinarische Angebot. Der Apfelmarkt zieht sich vom Rathausplatz durch die Hauptstraße mitten durch die Altstadt. Von 13 bis 18 Uhr haben die Geschäfte in der Altstadt geöffnet.