Binzgen Laienspieler des FC Binzgen verschlägt es nach Afrika

Die Theatergruppe des FC Binzgen lädt zu ihren nächsten Vorstellungen am 9. und 10. März. Das Lustspiel "Afrika ist Bongo Bongo" in drei Akten verspricht jede Menge Spaß.

Zu ihren Theaterabenden lädt die Laienschauspielgruppe des FC Binzgen am Freitag, 9. März und Samstag, 10. März, jeweils um 20 Uhr, ins Pfarrheim Heilig Geist nach Laufenburg ein. Einlass ist ab 19 Uhr und auch für die 27. Auflage hat sich Regisseurin Daniela Winkler wieder ein besonderes Stück ausgesucht.

In diesem Jahr gibt es das Lustspiel in drei Akten "Afrika ist Bongo Bongo" von Erich Koch zu sehen. Der Vorverkauf beginnt am Samstag, 24. Februar im Vereinsheim des FC Binzgen von 9 Uhr bis 11 Uhr. Danach immer abends von Dienstag bis Samstag ab 17 Uhr sind die Karten für acht Euro zu erhalten, ebenso an der Abendkasse. Ihre Premiere beim Theater FC Binzgen feiert bei der Aufführung Katja Stein, die neu in der Truppe mitspielt. Als neue Souffleuse wirkt Ilka Strittmatter hinter den Kulissen mit.

Ansonsten ist das Lustspiel in altbewährter Mannschaft besetzt und so freuen sich neben Regisseurin Daniela Winkler die Laienschauspieler Johann Scheible, Angela Studinger, Mareike Strittmatter, Christof Böhler, Heiko Dobler, Marena Langer, Natalie Winands, Leon Leuenberger und Philipp Scheible auf zahlreiche Besucher an ihren Abenden. Seit November ist die Crew am Proben und sie können es kaum erwarten, dass es nun endlich losgeht. "Nach monatelangen Proben freuen wir uns jetzt sehr, dass es soweit ist und wir unser Stück aufführen können", so die Regisseurin.

Das Stück verspricht witzig zu werden, denn wie in jedem guten Theater wird es Verwirrungen, Geheimnisse und natürlich auch die Liebe geben. Viel hat Kurt (Johann Scheible) zurecht zu biegen, denn er hat seiner Erbtante Laura aus Afrika (Natalie Winands) so manche Story aufs Auge gedrückt um für Aktien und Spielen auf der Rennbahn an ihr Geld zu kommen. Unzählig erfundene Operationen, die Töchter haben geheiratet und sogar seine Frau hat er sterben lassen, um an das Geld der Tante zu kommen. Unvermittelt kehrt diese aber aus Afrika zurück und bringt einen Häuptlingssohn (Leon Leuenberger) mit. Das Chaos bricht aus, aber zum Schluss wird alles Bongo Bongo!