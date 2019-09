15 Jahre alt und noch kein bisschen müde: Die grenzüberschreitende Laufenburger Kulturnacht hat es nach all den Jahren immer noch drauf. Den Beweis wird sie am morgigen Samstag, 7. September, mit einer Neuauflage erbringen – ausnahmsweise tagsüber zwischen 11 und 21 Uhr und in einer besonderen Konstellation unter dem Namen „Kult-Jurapark-Fest“. Denn der Jurapark Aargau hakt sich als Mitveranstalter ein. Daraus wird das erste Kult-Jurapark-Fest – ein Fest für die Sinne, das auch die örtlichen Schaufenster auf Schweizer Seite miteinbezieht.

Applaus: Die Laufenburger Kulturnacht feiert den 15. Geburtstag, diesmal zusammen mit dem Jurapark Aargau. Im Bild Tänzerinnen der Ballettschule Krey. | Bild: Peter Schütz

Das heißt: Kunst und Kultur ohne Grenzen mit 40 Teilnehmern. Die Liste der kulturellen Projekte am Kult-Jurapark-Fest umfasst Bildende Kunst, Bildhauerei, Theater, Ballett, Musik, Führungen, Erlebnis-Werkstatt, Wettbewerbe und Lesungen. Die Laufenburger Museen haben unisono geöffnet, ebenso die gastronomischen Betriebe auf beiden Seiten des Rheins. Viel los also in Laufenburg auf beiden Seiten des Rheins.

„Man kann eintauchen in das Städtchen“, freut sich Anna Hoyer vom Jurapark Aargau auf den Anlass. Dass Kulturnacht und Jurapark-Markt erstmals gemeinsame Sache machen, ist für sie „eine bereichernde Ergänzung“. Roland Kaufmann, OK-Präsident der Kulturnacht, erhofft sich aufgrund der vielen Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten viele Besucher. Dazu soll auch die familienfreundliche Atmosphäre beitragen.

„Da Familien erwartet werden, haben wir relativ viel für Kinder im Programm“, berichtete OK-Mitglied Roland Sens, „so kann man einen schönen Tag in Laufenburg erleben“. Die 15. Kulturnacht soll als spezieller Anlass in Erinnerung bleiben. Dazu soll auch der erste Jurapark-Markt mit rund 50 Anbietern in der Altstadt auf Schweizer Seite beitragen.

Zur Eröffnung um 11 Uhr werden rund 200 Kinder der Primarschule Laufenburg und Sulz das „Laufenburger-Lied“ singen. Als Gastredner haben sich der Aargauer Regierungsrat Alex Hürzeler, Stadtammann Herbert Weiss und Bürgermeister Ulrich Krieger angemeldet. Musikalische Umrahmung von den „Hinterwäldlern“.