Laufenburg Künstler Roland Köpfer veranstaltet an seinem 60. Geburtstag eine Vernissage statt einem Geburtstagsfest

Künstler Roland Köpfer stellt im Schlössle in Laufenburg aus. Mit der Schau möchte er Spenden sammeln zur Unterstützung für den Kauf des Steinway-Flügels.

Nach dem Motto: „Steter Tropfen höhlt den Stein(way)“ hat Roland Köpfer, Holzkünstler aus Laufenburg, eine Ausstellung von 3. bis 7. Januar im Panoramasaal des "Schlössle" organisiert. Anlässlich seines 60. Geburtstags möchte er damit zur Förderung des Steinway-Flügels beitragen, den der Förderverein für 100 000 Euro anschaffen möchte. Die Vorsitzende Maria Theresia Rist erklärte, dass bis jetzt rund die Hälfte der Summe gespendet wurde, wobei darin Großspenden der Stadt und der Geldinstitute enthalten sind. Wer Sponsor einer Taste werden möchte, kann eine schwarze Taste für 250 Euro und eine weiße Taste für 500 Euro symbolisch erwerben. Jedoch sind auch kleinere Spenden jederzeit willkommen, erklärte Rist.

Statt seinen 60. Geburtstag groß im Familien- und Freundeskreis mit dem Empfang von Geschenken zu feiern, möchte Köpfer am Mittwoch, 3. Januar, bei der Vernissage im Schlössle die Ausstellung einläuten. Geladene Gäste kommen zu einem Apéro und das Holzbläser Ensemble der Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg spielt. Die Ausstellung ist von Donnerstag bis Sonntag, 4. bis 7. Januar jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Köpfer erklärte bei dem Pressetermin, der am Donnerstagnachmittag im Rathaus zusammen mit Bürgermeister Ulrich Krieger stattfand, er möchte mit der Ausstellung das Zentrum von Musik und Kunst lebendig erhalten. Mit Spenden, die bei dieser Gelegenheit eingehen, möchte er dafür sorgen, dass der Förderverein, in dem er selbst Mitglied ist, den neuen Steinway-Flügel bald anschaffen kann. Er hat dazu aus geriegelter Esche einen stilisierten Flügel in der Größe 35 mal 35 Zentimeter, geschnitzt, der bei der Ausstellung verlost wird. Auch dieser Erlös kommt dem Förderverein zugute. Der Eintritt ist an allen Ausstellungstagen frei, wobei ein Obolus oder ein Loskauf erhofft wird.

Bürgermeister Ulrich Krieger erklärte beim Pressegespräch, dass er die Schirmherrschaft für die Ausstellung gern übernommen hat. Die Holzkunst passe sehr gut zur Region. Mit der Schau werden die Kunst gefördert und das kulturelle Leben in Laufenburg durch diesen zusätzlichen Anlass beflügelt. Dazu passe das Motto der Ausstellung: „Holz ist Klang, verleiht Flügel“.

Für seine Holzkunst hat Köpfer Publikumspreise 2013 bei „Artists for Freedom“ in Ulm, 2014 bei „RegioART“ in Lörrach und 2016/2017 bei „Skulpturen Grand Salon“ in Bad Säckingen erhalten. Jeder Ausstellungstag hat seinen besonderen Schwerpunkt: Am Donnerstag wird Köpfer seine Arbeit beim Sägen und Raspeln demonstrieren und gerne mit Besuchern fachsimpeln. Am Freitag sind besonders Blinde und Sehbehinderte eingeladen, um Skulpturen zu begreifen. Am Samstag ist die Ausstellung mit dem Klassentreffen der Jahrgänge 1957/1958 verbunden, die bereits um 9.30 Uhr zu einem Brunch zusammenkommen. Am Sonntag klingt die Ausstellung mit der Ziehung des Gewinners der „Flügel-Skulptur“, einem musikalischen Intermezzo der Jugendmusikschule Bad Säckingen und einer Ansprache des Schirmherren, Bürgermeister Ulrich Krieger, aus.

Zur Person

Roland Köpfer wurde 1958 in Laufenburg/Schweiz geboren und lebt in Laufenburg/Baden. Seit 15 Jahren ist er als freischaffender Künstler in Holz tätig. Er ist Mitglied der Künstlergruppe H’art. Bei vielen Ausstellungen weit über die Region hinaus hat er Publikumspreise erhalten. Weitere Informationen im Internet (www.holzall.de).