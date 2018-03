Laufenburg Konzert: Perfektes Zusammenspiel im Laufenburger Schlössle

Das Auftaktkonzert der Mary Codman Classics im Laufenburger Schlössle stößt auf große Begeisterung. Ddas Calidore String Quartet Quartet und Gabriela Fahnenstiel spielen perfekt zusammen.

Das hätte Mary Codman sicher gefallen: Das Auftaktkonzert der nach ihr benannten „Mary Codman Classics“ mit dem amerikanischen Calidore String Quartet am Sonntag war ausverkauft und konnte sich hören lassen. Auch ist die Hälfte der Tasten im Rahmen der Benefizaktion bereits verkauft, keine schlechten Aussichten für den neuen Flügel im Schlössle. Das Vereinsziel des Fördervereins „Kultur im Schlössle“ rückt somit näher. Vor drei Jahren, zum 700-Jahr-Stadtjubiläum, gastierten die vielfach ausgezeichneten Musiker aus Kalifornien, die schon lange in New York, der Heimatstadt Mary Codmans ansässig sind, bereits einmal hier, und jetzt erlebte nicht nur Bürgermeister Ulrich Krieger einen „wunderbaren Abend“, sondern das zahlreiche Publikum. Es traf sich gut, dass die junge Kammermusik-Formation auf Europatournee ist, um mit der künstlerischen Leiterin der neuen Konzertreihe, Gabriela Fahnenstiel, die das Ensemble bei einem Kurs in Aspen kennengelernt hat, zu konzertieren.

In der plastischen, sehr direkten Schlössle-Akustik war der Klang des Calidore Quartetts sonor, warm, volltönend und kraftvoll. Zuerst stellten sie sich in reiner Streicherbesetzung vor und lieferten bei Tschaikowskys ersten Streichquartett eine herrliche Aufführung voller Vitalität und Kantabilität ab, mit packendem Zugriff in den Ecksätzen und schön geformter Lyrik im melodiösen zweiten Satz, der einen gleich hellhörig machte. Gehört doch die wehmütige lyrische Melodie in diesem liedhaften Andante zu den populärsten Stücken des russischen Komponisten überhaupt. Dass sie spieltechnisch astrein agieren, versteht sich fast von selbst. Nach der Pause verband sich das Calidore String Quartet mit der Pianistin in Schumanns für diese kammermusikalische Gattung modellhaftem Klavierquintett. Auch hier sorgten Inspiration und Spontaneität für singuläre Momente im Kopfsatz und im (Trauer-)Marsch, wo zwischen Klavier und Streichern tempo- und ausdrucksmäßig Einvernehmen herrschte. Im Scherzo mit seinem originellen Skalenspiel und im Allegro-Finale erzeugte die Aufführung den Eindruck, dass die Künstler entspannt und genussvoll musizieren und sich gleichgesinnte Partner zusammengefunden haben. Wobei man aber sagen muss, dass Fahnenstiel am Leih-Steinway nicht, wie viele andere Pianisten, die Streicher in Grund und Boden hämmerte, sondern kollegial und mit Einfühlungsvermögen – auch optisch erkennbar – dezent im Hintergrund spielte. Dafür hat sie den Abend solistisch eröffnet und konnte in zwei virtuosen Werken glänzen. In Schumanns musikalischem Erstling, den Abegg-Variationen, ließ sich die Pianistin von dem Virtuosenspiel zu klanglicher Nuancierung anregen, und in Ravels vor-debussyschem, über Liszt hinausgehenden und klaviertechnisch völlig neuartigen „Jeux d’eau“ erreichte die 23-Jährige schönste Klangwirkungen. Nach dem Quintett-Auftritt gab es stehende Ovationen. Vielleicht holen die Musiker beim nächsten Mal, wenn sie wieder im Schlössle gastieren, die schuldig gebliebene Zugabe nach – denn aller guten Dinge sind drei.