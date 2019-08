Laufenburg vor 2 Stunden

Kontakte knüpfen und Spaß am Musizieren: Blasmusikverband Hochrhein will Musikernachwuchs zusammenführen

Unter dem Motto „Musik verbindet – gemeinsames Musizieren macht Spaß“ bietet der Blasmusikverband Hochrhein ein Projekt, das sich an die Jugend in den Vereinen richtet. Jugendlichen Raum geben, zusammenzukommen und miteinander zu musizieren ist das Ziel. Ein gemeinsames Konzert findet am Sonntag, 15. September, in der Rappensteinhalle Laufenburg statt.