Laufenburg Kollision mit entgegenkommendem Fahrzeug

Laufenburg – Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend an der Kreuzung der Abfahrt Hauenstein, dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand die Missachtung der roten Ampel die Ursache sein. Gegen 21.10 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem VW die Abfahrt Hauenstein von der A 98 kommend und beabsichtigte an der folgenden Kreuzung nach links in Richtung Albbruck-Albert abzubiegen. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Ford eines 48-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Autos waren allerdings nicht mehr fahrbar und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe dürfte bei etwa 11000 Euro liegen. Nach Zeugenangaben hatte der Ford grün, als dieser den Kreuzungsbereich passierte. Dies behauptete auch der VW-Fahrer. Die weiteren Abklärungen führt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751 8316-531.