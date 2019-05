Laufenburg, Albbruck vor 48 Minuten

Kirchenkonzept bereitet Gläubigen in der Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck Sorge

Die Erzdiözese in Freiburg will ein Konzept „Kirchentwicklung 2030“ voranbringen, in dem pastorale Einheiten in wenige größere zusammenlegt werden sollen. Doch manche sehen darin die Gefahr eines Auseinanderreißens. Dies wurde bei der jüngsten Sitzung des Pfarrgemeinderats Laufenburg-Albbruck deutlich.