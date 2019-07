von sk

Das 12-jährige Mädchen wurde leicht verletzt und konnte nach einer ambulanten Versorgung das Krankenhaus wieder verlassen. Das Kind hatte einen Helm getragen. Der 69 Jahre alte Kleinbusfahrer war durch das Unfallgeschehen so erschrocken, dass er kurzfristig vom Rettungsdienst betreut werden musste. Dieser war mit einem Rettungswagen, einem Notarzt und den First Responder an der Unfallstelle. Zur Kollision war es gegen 12:50 Uhr gekommen, als das Mädchen aus der J.-K.-Albrecht-Straße in die bevorrechtigte Luttinger Straße einfuhr und dort vom Kleinbus erfasst wurde. Durch den folgenden Sturz auf die Straße zog sich das Mädchen die Verletzungen zu. Wie das Mädchen aussagte, sei sie von der Bremse abgerutscht. Der Sachschaden am Kleinbus liegt bei etwa 2000 Euro, am Fahrrad bei 200 Euro.