Es wird in Laufenburg auf absehbare Zeit keinen Altstadt-Flohmarkt mehr geben. Die SÜDKURIER-Lokalredaktion, die den Markt seit 2009 organisiert hatte, teilte am Mittwoch der Stadtverwaltung und dem Gewerbeverband Laufenburg mit, dass sie dies nicht fortführen werde: „Schon in der täglichen Redaktionsarbeit fallen viele Überstunden und Sonntagsdienste und damit ein entsprechender Freizeitausgleich an. Wir haben uns in der Lokalredaktion deshalb dafür entschieden, die doch recht zeitaufwendige Organisation des Flohmarkts nicht mehr durchzuführen.“

Bad Säckingen Vier Nächte, vier Filme: Bad Säckinger Open-Air-Kino startet am 14. August Das könnte Sie auch interessieren

2009 war der Altstadt-Flohmarkt erstmals abgehalten worden. Anlass war damals das zehnjährige Bestehen des Laufenburger Wochenmarkts. Marktfrau Marianne Matt aus Stadenhausen und „Rebstock“-Wirtin Martina Brutsche aus Laufenburg hatten die Idee, zehn Jahre Wochenmarkt mit einem Famlilienflohmarkt zu feiern und die SÜDKURIER-Lokalredaktion um die Organisierung des Flohmarkts zu bitten. Als Unterstützer der Veranstaltung waren auch die Stadtverwaltung und der Gewerbeverband mit ihm Boot.

Murg-Niederhof Mit dem Gemarkungsplan aus dem 18. Jahrhundert können wir heute die Entwicklung von Murg und seinen Ortsteilen nachvollziehen Das könnte Sie auch interessieren

Vom ersten Jahr an lockte der Laufenburger Altstadt-Flohmarkt Händler und Besucher ins Städtle. Im ersten Jahren wurden auf dem Rathausplatz 40 Marktstände aufgebaut, im zweiten wuchs der Markt schon die Hauptstraße hinab. Seit 2011 standen Stände vom Rathausplatz die ganze Hauptstraße hinab bis auf die Laufenbrücke. Im selben Jahr wurde privat auf Schweizer Seite ein zeitgleicher Ableger des Flohmarkts organisiert, der damit einmal sogar grenzüberschreitend war. Bis zu 60 Stände umfasste der Altstadt-Flohmarkt.

Bad Säckingen Meisterwerke der Baukunst aus dem Fernen Osten zeigt eine neue Ausstellung zur japanischen Holzarchitektur in der „Villa Berberich“ in Bad Säckingen Das könnte Sie auch interessieren

Sein besonderes Merkmal war das Wetterglück: Kein einziges Mal standen Beschicker und Besucher des immer am letzten Freitag im September abgehalten Markts im Regen. Der Laufenburger Bürgermeister Ulrich Krieger bedauerte die Entscheidung, die Veranstaltung nicht mehr abzuhalten: „Für die Altstadt war der Flohmarkt immer eine Bereicherung.“ Krieger erklärte aber auch, dass er die Gründe für die Entscheidung gut nachvollziehen könne. Er dankte der SÜDKURIER-Lokalredaktion für deren Engagement. „Vielleicht gibt es ja irgendwann einen neuen Organisator“, so Krieger.