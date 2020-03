von Peter Meister

Diese Entscheidung hat am Sonntagabend das Patoralteam in Absprache mit dem Pfarrgemeinderats-Vorstand getroffen und sich damit an den Vorgaben der Erzdiözese Freiburg und der Behörden orientiert.

Dazu gehört auch, dass die Erstkommunionfeiern auf einen späteren Zeitpunkt nach den Sommerferien verschoben werden, sobald sich die Situation wieder normalisiert hat. Falls nach dem 4. April gottesdienstliche Feiern wieder möglich sein sollten, werden sie ohne Beteiligung von Chören und Orchestern stattfinden, zumal derzeit auch keine Proben mehr stattfinden. Abgesagt sind auch Veranstaltungen wie Suppensonntage, Mittagstisch für Senioren und Seniorenkreise.

Sonntags werden jeweils um 10 Uhr für zehn Minuten die Glocken läuten. Sie sollen in dieser noch nie dagewesenen Situation ein Aufruf zum Gebet in persönlichen Anliegen und Fürbitte für andere sein.

Die Kirchengemeinde informiert weiter auf der Webseite www.kath-laufenburg-albbruck.de