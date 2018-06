Laufenburg Jugendfeuerwehr Laufenburg zu Gast in der Partnerstadt Le Croisic

Jugendfeuerwehr Laufenburg zu Gast in der Partnerstadt Le Croisic

Die Jugend-Abteilung aus Laufenburg erlebte in der Partnerstadt Le Croisic an der Atlantikküste spannende Tage mit einem abwechslungsreichem Programm.

Die Reisegruppe der Jugendfeuerwehr Laufenburg machte sich jüngst auf ihren Weg in die Partnerstadt Le Croisic an der Atlantikküste. Dafür ging es mit dem Flugzeug über Basel nach Nantes, um von dort mit Transportern der Stadt Le Croisic abgeholt zu werden. Dank der vorausgereisten Kameraden waren bei der Ankunft im Sportstadion bereits die Zelte bezugsfertig an den vorgesehenen Plätzen.

Besuch bei der Seerettung

Damit startete eine aufregende und abwechslungsreiche Woche, denn es gab einiges zu entdecken in Le Croisic. Besucht wurden unter anderem der Seenotrettungsdienst, die Jugendfeuerwehr Le Pouliguen, das Ocearium und die Feuerwehr, um nur einige Aktivitäten zu nennen die durch die französischen Freunde organisiert wurden. Eines der Highlights war für die 17 Kinder und Jugendliche die Ausfahrt auf dem Schiff des Seenotrettungsdienstes. Bei größtenteils bestem Wetter konnte auch das schöne Hafenstädtchen sowie die nahegelegenen Strände der Halbinsel erkundet werden.

Erfreulich ist, dass zwischen den deutschen und französischen Jugendlichen neue Freundschaften geschlossen wurden. Auch die Betreuer knüpften neue und pflegten langjährige Freundschaften zu den Kameraden des Freundeskreises, des Seenotrettungsdienstes und der Feuerwehr. Für alle Beteiligten war es eine unvergessliche Woche in der Partnerstadt, die mit der Rückreise am Sonntag den 27. Mai wehmütig nach einem herzlichen Abschied sein Ende fand. Gerne kommt die Jugendfeuerwehr wieder einmal nach Le Croisic zurück.

Dank an Betreuer und Organisatoren

Ein besonderer Dank für ihre großartige Unterstützung gilt dem Freundeskreis und der Stadt in Le Croisic aber auch in Laufenburg sowie dem Seenotrettungsdienst und der Feuerwehr in Le Croisic, ohne deren Hilfe das Zeltlager nicht möglich gewesen wäre.

Ein Kompliment für ihren zeitlichen Einsatz und ihr großartiges Engagement muss den Betreuern um Jugendfeuerwehrwart Düzgün Yanmaz, dem Begleiter Torsten Amann sowie dem Küchenteam mit Raimund Huber und Helmut Vogt gemacht werden.