von Susanne Schleinzer-Bilal

Sie kann nicht nur Pflege, sondern auch „Elektro“, die Sozialstation Heilig Geist Laufenburg, wie sich bei der diesjährigen Mitgliederversammlung in den Räumen der Sozialstation in Hochsal herausstellte. „Wir sind in die Elektromobilität eingestiegen“, erklärte Geschäftsführer Gebhard Renner. Sie hätten inzwischen vier Elektroautos in Betrieb genommen und auf dem Stations-Carport eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von zehn Kwp eingerichtet. Eine weitere Anlage sei geplant, so Renner.

„Mit dem selbstgenutzten Strom ist eine Einsparung von rund 15 Tonnen CO 2 verbunden“, ergänzte Vorstand Bolko von Reinersdorff. „Damit können wir neben dem wirtschaftlichen Effekt auch der Bewahrung der Schöpfung dienen“, so Reinersdorff. Daneben hätten sie 2018 einige andere Projekte durchgeführt, erklärte Renner. Sie hätten zusätzliche Räume für Schulungen und Umkleideräume im Pfarrhaus angemietet.

Daneben hätten sie ein Datenschutzkonzept entwickelt und Einzelverhandlungen mit den Pflegekassen geführt, was zu einer Erhöhung der Pflegesätze um sechs Prozent geführt habe. „Wir haben im Vergleich zum Vorjahr 4000 Hausbesuche mehr geleistet“, berichtete dann Pflegedienstleitung Georg Beck. In zwölf bis 17 Touren pro Tag hätten sie 2018 eine Strecke von 210 000 Kilometer zurückgelegt und 74 641 Hausbesuche geleistet, so Beck. Das entspreche einer Fahrleistung von 2,8 Kilometer je Einsatz. Eine Herausforderung sei für das Team die mobile Datenerfassung gewesen, die das bisherige Verwaltungssystem ergänze, erklärte Beck.

Festgestellt habe er, so Beck, dass die Privatleistungen zu Gunsten von Betreuungsleistungen zurückgegangen seien. Eine Steigerung habe es indes in den Leistungen im Bereich der Krankenkasse gegeben, fuhr der Pflegedienstleiter fort. 2018 seien vier Pflegekräfte eingestellt worden, neue Pflegekräfte, die zur Sozialstation Heilig Geist dazu stoßen wollten, seien aber durchaus willkommen, denn der Fachkräftemangel in der Pflege sei immer noch ein Thema. „Die Sozialstation ist innovativ, sie leisten gute Arbeit in den Sozialstationen, machen Sie weiter so“, lobte der Bürgermeister von Dogern, Fabian Prause, die Vorstandsmitglieder der Sozialstation Heilig Geist.