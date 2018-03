Bad Säckingen Jahreskonzert des Musikvereins Binzgen macht mit Musik "Made in Germany" gute Laune

Das Jahreskonzert des Musikvereins Binzgen unter dem Motto "Made in Germany" begeistert Besucher im Pfarrheim Heilig Geist. Ein Höhepunkt an dem Abend war die Ehrung von Vorsitzenden Charly Grimm, der bereits seit 40 Jahren aktiv im Verein mitwirkt.

„Made in Germany“ (hergestellt in Deutschland) hieß das Motto des Musikvereins Binzgen an ihrem Jahreskonzert am Samstagabend im Pfarrheim Heilig Geist. Unter der Leitung von Dirigentin Nicole Eilers spielten die Musiker Lieder, die alle etwas mit Deutschland zu tun hatten.

Ein Höhepunkt an dem Abend war die Ehrung von Vorsitzenden Charly Grimm, der bereits seit 40 Jahren aktiv im Verein mitwirkt. Die Ehrung nahm sein Stellvertreter Peter Weiss vor und dieser fand viele lobende Worte über seinen Musikerkollegen. „Er ist sehr aktiv im Verein und immer ein kompetenter Ansprechpartner."

Charly Grimm war schon immer auch im Vorstand sehr engagiert. Sei es schon mal als Vorsitzender von 2001 bis 2008 oder als Stellverterter von 1993 bis 2001, oder auch in anderen Jahren als Schriftführer, Jugendwart, Protokollführer oder Beisitzer. „Ich habe es immer gerne gemacht, und ein großer Dank geht an meine Eltern, welche die Musik in meinem Leben gefördert haben und auch an meine Frau Claudia, die immer hinter mir steht", so Grimm stolz. Seine Tochter Sandra überreichte ihm vom Verein passend zum Abend ein Deutschland Trikot mit der Zahl 40 drauf.

Für ihn wurde die Polka „Im schönen Hotzenwald“ gespielt, bei dem sein Musikerfreund Thomas Werne vom Musikverein Rotzel an der Trompete aushalf. Ein rundum gelungener Abend, bei dem Manuela Gerspach-Ehm durch den Abend führte und zu jedem Lied ein kleine Geschichte im Vorfeld erzählte. Die knapp 200 Gäste, darunter auch Bürgermeister Ulrich Krieger, einige Stadträte, sowie auch befreundete Musikvereine waren begeistert und am Ende kamen die Musiker um Dirigentin Eilers auch nicht ohne zwei Zugaben von der Bühne.

Lieder, die alle was mit Deutschland zu tun haben. Sei es der Komponist, der Titel oder der oder die Sänger. Medleys von Westernhagen, den Comedian Harmonists, Pur oder James Last gab es für das Publikum zu hören und auch „Der Schatz im Silbersee“ aus Winnetou und Old Shatterhand waren bei der Liederauswahl mit dabei. Auch das Lied „La Califfa“ wurde gespielt, bei dem das Solo von Peter Weiss „Made in Germany“ war.

Natürlich darf bei einem Blasmusikkonzert die Polka und der Marsch nicht fehlen und so gab es eine Liederzusammenstellung unter der Überschrift „Volkslieder unserer Heimat“. „Es darf gerne mitgesungen werden“, motivierte Gerspach-Ehm das zahlreiche Publikum, welche dann zwar nicht sangen aber dafür kräftig im Takt mitklatschte.