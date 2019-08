Es sollte eigentlich ein ganz normaler 1. August werden: Tagsüber den Laufenpark, andere grenznahe Einkaufsdestinationen, alle Straßencafés sowie insbesondere zur Mittagszeit Gaststätten strikt meiden! Abends dann, nachdem wieder Ruhe eingekehrt sein würde, im Garten die Grillkohle schüren, Klöpfer auflegen, ein kühles Bierchen öffnen und den Klappstuhl Richtung Pontonieranlage ausrichten.

Viele Tausende Stutz werden zu Blitz, Krach und Feinstaub

Dort sollten es die Schweizer zu ihrem Nationalfeiertag traditionell wieder krachen lassen. Und wir wollten zum Abschluss des Schwiizertags traditionell wieder dabei zusehen, wie sie viele Tausend Stutz in Blitze, Krach und Feinstaub verwandelten. Wir in unserem Garten waren nicht die einzigen am deutschen Rheinufer, die sich auf das eidgenössische Potlatsch freuten.

Hatten etwa die Rheinsulzer den Laufenburgern die Show gestohlen?

Auch auf dem Rheinuferweg, auf der Laufenbrücke und über dem Rheinparkdeck warteten Hunderte ungeduldig, dass es um 22.30 Uhr endlich losginge. Auf dem Rhein kreuzte in erster Reihe vor dem Pontoniersteg die „Löwe von Laufenburg“ mit Passagieren, die zum Nachtisch Feuerwerk gebucht hatten. Dann ein leichtes Flackern am Himmel und ein müdes Grollen, das sich irgendwo aus Richtung Stadenhausen näherte. Beides wiederholte sich. Dann nochmals. Was war denn das? Hatten die Rheinsulzer den Laufenburgern die Feuerwerks-Show gestohlen?

Die Party stieg dort, wo sich sonst Ponys und Milchkühe Gutnacht sagen

Nicht ganz. Aber die Party stieg nicht wie all die Jahre zuvor bei den Pontonieren, sondern irgendwo zwischen Sennhof und Hochrheinbrücke auf einer Wiese, wo sich normalerweise Pony und Mutterkuh Gutnacht sagen. Wir blickten in den dunklen Himmel. So viel Understatement hatten wir unsern Schweizer Nachbarn tatsächlich nicht zugetraut: ein 1. August-Feuerwerk, das keiner sieht.