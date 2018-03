Laufenburg/CH Informativ und dennoch rätselhaft: Karte über die Grafschaft Hauenstein

Ein unbekannter Künstler fertigt eine bemerkenswerte Karte über die Grafschaft Hauenstein. Sie wird im Generallandesarchiv Karlsruhe verwahrt.

Laufenburg/CH (rik) Landkarten gibt es heutzutage zuhauf. Unter ihnen stechen die topografischen Karten besonders hervor, denn sie stellen Siedlungen, Verkehrswege, Gewässer, Nutzungsarten, Geländeformen und andere Erscheinungsformen der Erdoberfläche möglichst genau und vollzählig dar.

Die älteste topografische Karte in unserer Region ist die „Charte der Grafschaft Hauenstein, dem Rheinstrohm und einem Theil des Schwarzwalds“, die im Generallandesarchiv Karlsruhe verwahrt wird. Sie ist von zeichnerischer Schönheit und enthält eine Fülle von Informationen, offenbart aber nichts über Auftragsgeber, Autor und Herstellungsjahr, und selbst der Maßstab hat seine Tücken. Die Karte mit ihrem übergroßen Format von 220 auf 150 Zentimetern wurde jüngst näher untersucht, und ein Scan von ihr bereichert die derzeitige Laufenburger Kartenausstellung. Das Alter der Karte kann zwar nicht nachgewiesen werden, doch geben einige Objekte Hinweise darauf.

So findet man in der Karte noch die längst nicht mehr bestehende Kapelle an der Straße von St. Blasien nach Todtmoos, an deren Stelle seit 1777 das so genannte Ibacher Kreuz steht; allerdings nicht die Ödlandkapelle, die sich erst seit 1780 auf dem damals höchsten Punkt des Hotzenwalds befindet.

Ein nachvollziehbares Indiz für den Herstellungszeitraum der Karte könnte jedoch der außer jeglicher Norm stehende Eintrag „Eggbauer“ anstelle des Ortsnamens Egg sein. Mit dem Eggbauer war der Land- und Gastwirt Johann Thoma (1700 – 1753) gemeint, der in Egg einen Erblehenhof des Säckinger Damenstifts bewirtschaftete.

Als einer der Wortführer der Aufständischen bei den Salpetererunruhen, die zwischen 1727 und 1755 auf dem Hotzenwald herrschten, fiel er beim Kloster St. Blasien und beim Wiener Hof in Ungnade. Er wurde 1745 in Gewahrsam genommen, nach Innsbruck abgeführt und 1750 zu lebenslanger Haft in Ungarn verurteilt. Drei Jahre später verstarb er. Demnach könnte die Karte bereits in den 1740er Jahren entstanden sein, als der Eggbauer eine maßgebende Funktion ausübte.

Auch hat es das Größenverhältnis der Karte in sich. Es konnte anhand vieler darin dargestellten Ortschaften und deren Abständen zueinander zwar mit 1:18 700 berechnet werden, doch bringt die 27,8 Zentimeter lange Maßstabsleiste am unteren Kartenrand ein anderes Ergebnis hervor.Sie zeigt nämlich eine Deutsche Meile an, die im Maßstab 1:18 700 rund 5200 Meter ergibt. Ein Widerspruch, denn im 18. Jahrhundert war die Meile als fünfzehnter Teil eines Grades am Äquator, also mit 7420 Metern, festgelegt. Der Fertiger dieser Karte war trotz vielerlei Bemühungen nicht zu ermitteln. Ihm wurde wohl das Meiste zugetragen, denn er konnte kaum alle Wohnsiedlungen und ihre dazugehörigen Landschaftsbestandteile selbst bereisen und detailliert erfassen.

Zur Ausstellung

Die derzeit im Museum Schiff in Laufenburg/CH stattfindende Ausstellung mit dem Titel „Die Hochrheinregion in historischen Landkarten“ ist mittwochs, 14 bis 16 Uhr, sowie samstags und sonntags, 14 bis 17 Uhr, geöffnet.