Wenn sich ältere Laufenburger über frühere Zeiten unterhalten, wenn ehemalige Besucher ihre Erinnerungen mitteilen, dann entsteht immer das Bild einer rührigen und geschätzten Einkaufsmeile, die sich gerade einmal über 400 Meter Länge in der Altstadt und in der Vorstadt erstreckte. Obwohl noch der Autoverkehr über die Laufenbrücke durchs Städtle rollte, konnte man in den 1960er Jahren fußläufig viele Geschäfte, Ärzte und Gasthäuser erreichen, die das stimmungsvolle Einkaufszentrum ausmachten.

Zahlreiche Orte zum Stärken

Stärken wir uns zuerst: Da ist eine Kneipe im Westbahnhof, dann das Café Rheinbrücke – heute Athen – und die Wirtschaft „Zum Laufen“ in Besitz der Staatsbrauerei Rothaus, gegenüber Café und Weinstube Hahn – heute Haehnle – im Gasthaus „Zum Sternen“ wirtet der Konditormeister Bernhard Wieber und im „Rebstock“ Emilie Brutsche. In der Andelsbachstraße bedienen im „Bächle“ – heute „Alte Post“ – die Geschwister Joseph, Anna und Berta Bächle die Gäste. Als Koch haben sie Harry Draganski angestellt.

Daneben gibt es die Rheingold-Lichtspiele von Karl Krott, die Bäckerei Hahn, in der Waldshuter Straße die Metzgerei von Alfred Baumgartner und einen Lebensmittelladen von Josef Wasmer. Gegenüber vom "Rebstock" ist die Metzgerei von Alfons Huber, in der bald nur noch sieben italienische Gastarbeiter wohnen. In der Halde bietet der Metzger Gustav Spitz seine Waren an, dem bald Helmut Rothmund folgt. In der Hauptstraße 3 steht Georg Jung, genannt Jung Schorsch, in seinem Lebensmittelladen.

Zahlreiche Ärzte sorgen für die Gesundheit

Zum Essen gehören gesunde Zähne. Dafür sorgen in der unteren Hauptstraße Ludwig Stoll und Franz Rudigier, später Horst Weber, weiter oben Karl Lang. Weiterhin ist Werner Kranz zu erwähnen. Weiterhin praktizieren die Ärzte Karl-Heinz Oeschger in der Säckinger und Günther Schäfer in der Andelsbachstraße. Vor dem Rathaus wartet der Tierarzt Ortwin Rachel auf Anrufe der Bauern.

Vier Märkte im Jahr

In den 1960er Jahren liefen noch etliche Linien der Postbusse in die Waldstadt Laufenburg, die später – trotz aller Proteste – nach Säckingen und Waldshut umgelenkt wurden. Dazu kamen noch vier Märkte im Jahr, die das Einkaufszentrum stärkten.

Da existiert in der unteren Hauptstraße das Schuhhaus von Hilde Large und eines von Heinrich Stolz, der in Luttingen seine Werkstatt hat. Es gibt vier Friseurgeschäfte, um die Damen und Herren zu verschönern. Wilhelm Katenbrink offeriert Herren- und Damenmode. Nicht weit davon entfern Karl Albert Zürny mit Textilwaren. Es besteht ein Blumengeschäft des Gärtners Hugo Graß und ein Laden von Liselotte Schmidle mit Schreib-, Spiel- und Lederwaren. Ernst Rueb polstert und belegt Böden mit Stragula, Fritz Erndwein verkauft und repariert Uhren, Otto Ebner hat Textilwaren gestapelt. Gegenüber findet man eine Drogerie und nur wenig oberhalb Boll-Pfendler mit Uhren und Optik.

Im Durchgang unterm Rathaus hat Christian Weisser sein Elektrogeschäft, dem Werner Lehmann folgt, jenseits der Bundesstraße der Ingenieur Robert Bächle, später Leonhard Kaminski. Daneben Anna Schlageter mit Textilien und gegenüber der Neubau der Zeiser’schen Apotheke von Ludwig Abel, der den Standort im Städtle verlassen hat.

Der Rückgang des hoch gelobten Einkaufszentrums

Der Inbegriff des Einkaufszentrums war neben dem Rebstock „der Spielmann“, Eisen- und Eisenwaren, Bau- und Möbelbeschläge, Haus- und Küchengeräte, Glas und Porzellan. Dort dirigiert der Kaufmann Johann (Hans) Spielmann die umfangreichen Bestände und sein Personal, das die Handwerker und Hausfrauen berät und bedient, die aus dem Umland ins Städtle kommen. Kurz vor 1980 beantragt die Firma Spielmann, in ein neues Quartier, das bald Laufenpark getauft wurde, umziehen zu dürfen. Dieser Aderlass und der zunehmende Autoverkehr waren wohl die Hauptgründe für den Rückgang der Geschäfte in der Altstadt, für den Niedergang des einst so gelobten und besuchten Einkaufszentrums.

