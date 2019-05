Die kommende Schwimmbadsaison verspricht den drei Schwimmbädern von Laufenburg/D, Laufenburg/CH und dem Naturerlebnisbad Murhena in Murg, wieder Rekordbesucherzahlen – wenn man von den Wetterprognosen ausgeht. Ob dabei die Zahlen von 2017 und 2018 noch übertroffen werden können, die Ende August bei mehr als 90 000 Besuchern lagen, muss man abwarten.

Die drei Schwimmmeister Uwe Abele, Markus Moll und René Flohr sind jedoch auf einen großen Ansturm vorbereitet. Die vorbereitenden Arbeiten, wie das Reinigen der Schwimmbecken, das Einlassen des Wassers in die Becken und die Pflege der Außenanlagen sind derzeit voll im Gange. Während die beiden Laufenburger Schwimmbäder am 10. beziehungsweise 12. Mai ihre Pforten öffnen werden, macht das unbeheizte Bad in Murg die Eröffnung vom Wetter abhängig. Falls dieses mitspielt, findet die Eröffnung in Murg am Samstag, 18. Mai, statt.

Ob dieses Jahr die „Eisheiligen“ wieder die geplanten Eröffnungswochenenden 10. und 12. Mai oder 18. und 19. Mai mit kühlen Temperaturen etwas eintrüben werden, wird man sehen. In den Laufenburger Bädern kann das Team bei der Wassertemperatur schließlich etwas nachhelfen, sodass der Sprung ins kühle Nass dann weniger schwerfällt. Die Eintrittspreise und Öffnungszeiten sind gegenüber den vergangenen Jahren unverändert.

Die Bewirtung

Den Kiosk im Freibad auf deutscher Seite in Laufenburg führt weiter Bekim Djemaili, den auf Schweizer Seite Andreas Hermann und den im Naturerlebnisbad von Murg weiterhin Gabriele Lo Presti mit ihrem Team. Je nach Wetterlage werden dort auch Gäste von außerhalb der Schwimmbäder mit Speisen, Getränken und Eis versorgt.