von Jennifer Moog

In Laufenburg schließen Brautpaare besonders gerne den Bund fürs Leben. Wie das Standesamt der Stadt auf Anfrage mitteilte, wurden in der Stadt vergangenes Jahr 59 Ehen geschlossen – das sind jeweils zehn mehr als in den beiden Jahren zuvor. 21 Brautpaare kamen von auswärts. In Murg wurden 2019 nach Auskunft des dortigen Standesamts 23 Eheschließungen vorgenommen, drei weniger als im Jahr zuvor.

Von den 46 in Murg Getrauten, besaßen neun eine ausländische Staatsbürgerschaft. Das entspricht rund 19,5 Prozent. In Laufenburg sind es 36 Prozent, also 42 von 118 Getrauten.

Beliebte Heiratsorte: Besonders gerne heirateten Paare in Laufenburg im Rathaus. 33 von 59 Ehen in Laufenburg wurden im Bürgersaal geschlossen, 16 im Gewölbekeller. Zehn weitere Paare schlossen im Laufenburger Schlössle den Bund des Lebens. Die meisten dieser Paare ließen sich an einem Samstag trauen, nämlich 32. Ebenfalls beliebt für Trauungen war 2019 in Laufenburg der Donnerstag mit 11 Eheschließungen. Der beliebteste Monat für eine Hochzeit war der Dezember mit elf Eheschließungen. In Murg heirateten Paare im Jahr 2019 besonders gern im dortigen Ratssaal, nämlich 13 der insgesamt 23 Paare. Sieben weitere ließen sich im Bürgerhaus in Murg-Niederhof trauen und drei gingen ihre Ehe in der Jagdhütte in Murg-Hänner ein. Der beliebteste Tag für Trauungen ist auch hier der Samstag. Allerdings heirateten in Murg 2019 die meisten Paare im Oktober, nämlich vier. Direkt dahinter liegen der August, der September und der Dezember mit jeweils drei Trauungen.

Namensführung: Bei der Namensführung entschieden sich die Ehepaare 2019 in Laufenburg zum großen Teil einen gemeinsamen Ehenamen zu tragen, nämlich 47 von 59. 43 von den 47 Paaren, die sich für einen gemeinsamen Familiennamen entschieden hatten, tragen nun den Familiennamen des Mannes. Nur zwölf entschieden sich die getrennte Namensführung beizubehalten, weitere sechs entschieden sich für einen Doppelnamen. Das sind doppelt so viele Doppelnamen als noch im Jahr 2018. Entschieden sich 2018 noch sieben Ehepaare in Murg keinen gemeinsamen Familiennamen zu tragen, waren es 2019 nur noch zwei. 2019 entschieden sich 21 Ehepaare für einen gemeinsamen Namen, nur drei davon für den Familiennamen der Ehefrau, 18 für den Familiennamen des Mannes.

Sterbefälle: 2019 starben in Laufenburg 48 Menschen. Das sind zwei weniger als im Vorjahr. Auch in Murg starben 2019 im Vergleich zum Vorjahr weniger Menschen, nämlich 44 in 2018 gegenüber 36 im Jahr 2019.

Kirchenaustritte: In Laufenburg stieg die Zahl der Kirchenaustritte seit 2017 stetig an. Von 69 im Jahr 2017 über 76 im Jahr 2018 bis hin zu 82 Austritte im Jahr 2019. Von 2017 bis 2019 entspricht das einer Steigerung von rund 19 Prozent. In Murg gab es im Jahr 2019 ebenfalls mehr Kirchenaustritte als 2018.

Im Jahr 2018 traten hier 68 Personen aus der Kirche aus, 2019 waren es 80 Personen. Prozentual stiegen hier die Kirchenaustritte um rund 17 Prozent an. 72,5 Prozent dieser 80 Personen traten aus der römisch-katholischen Kirche aus, rund 26 Prozent aus der evangelischen Kirche.