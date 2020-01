Über 100.000 Euro haben die Motorradfreunde Grunholz seit 1987 für gemeinnützige Zwecke gespendet. Zuletzt durften sich die First Responder der Feuerwehr Laufenburg über die Großzügigkeit der Biker freuen. Wie die Ersthelfer erklärten, erhielten sie 3500 Euro für die Anschaffung eines neuen Defibrillators. Er ersetzt das 16 Jahre alte Gerät. Freitag vor einer Woche konnten sich die Motorradfreunde im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Feuerwehrhaus Laufenburg ein Bild von dem neuen Defibrillator machen.

Julio Muñoz Gerteis, der Fachgebietsleiter der First Responder, bedankte sich für die stetigen Zuwendungen der Motorradfreunde. „Die Motorradfreunde haben schon einiges an uns gespendet – summa summarum sicherlich 20.000 Euro“, so Muñoz Gerteis im Gespräch mit unserer Zeitung. Harry Eschbach, der Chef der derzeit 18 Motorradfreunde, betonte in seiner Ansprache die Wichtigkeit der First Responder und bedankte sich bei den Ersthelfern für deren stetige Einsatzbereitschaft.

Laufenburg Motorradfreunde Grunholz feiern 30-jähriges Bestehen Das könnte Sie auch interessieren

Die Motorradfreunde Grunholz finanzieren ihre Spenden über das „Motorradfäscht“, das sie seit 1987 feiern. Zunächst zweimal jährlich, dann nur immer Ende Juli. Durchschnittlich rund 2000 Besucher treffen sich beim Fest in Grunholz. Manche davon reisen von weit her aus dem In- und Ausland an. Vergangenes Jahr wurde das 40. Mal gefeiert. „Mein Ziel war es, mit diesem Fest die 100.000 Euro zu machen“, sagt Eschbach im Gespräch mit unserer Zeitung.

Rotes Kreuz, Bergwacht, Kinderheim Doll, Unfallopfer – schon viele gemeinnützige Einrichtungen und bedürftige Privatpersonen durften sich über Gaben der Motorradfreunde freuen. Am Anfang stand ein trauriger Anlass, wie Harry Eschbach berichtet: „Zwei von uns sind mit dem Motorrad tödlich verunglückt. Hätte rechtzeitig Hilfe geholt werden können, könnte einer davon noch leben.“ Die Grunholzer nahmen sich das zu Herzen und spendeten die Einnahmen aus ihrem ersten Fest an die Björn-Steiger-Stiftung, die entlang der Straßen Notrufsäulen aufstellte. „Damals gab es ja noch keine Handys“, so Eschbach.

Mit den Einnahmen des zweiten Festes statteten die Motorradfreunde beliebte Ausflugsstrecken im Hotzen- und im Südschwarzwald mit 266 Pfostenprotektoren aus. „Im Wehratal stehen sogar noch zwei Stück davon“, freut sich Eschbach. Damals gaben die Motorradfreunde Grunholz sich auch ihren Namen.