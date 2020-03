Die Hauptversammlung des Imkervereins Hauenstein am Freitagabend im Gasthaus „Engel“ in Niederhof stand ganz im Zeichen von 100 Jahre Imkerverein Hauenstein. Dazu findet neben den regulären Imkertreffs am 28. April in der Thimoshalle in Oberhof die Jubiläumsfeier statt. Dazu werden neben den 114 Mitgliedern eine Reihe von prominenten Gästen, wie Landrat Martin Kistler erwartet. Am Gründungstag, dem 9. Juli, wird es für alle Mitglieder am Lehrbienenstand ein Geburtstagsfest geben. Der Tag der offenen Tür am 12. Juli steht dann ganz im Zeichen 100 Jahre Imkerverein Hauenstein.

Trotz Coronavirus konnte der Vorsitzende Bernward Lohr 50 Mitglieder begrüßen. Bevor er auf die Planungen für das Jubiläumsjahr einging, berichtete er von den vielen Tätigkeiten während des vergangenen Jahres. Es fanden sieben Imkertreffen und sechs Imkerhocks am Lehrbienenstand statt. Fünf Mitglieder waren an allen Imkertreffen anwesend, während 14 Mitglieder nur ein Treffen versäumt haben. Im Durchschnitt waren 29 Mitglieder anwesend. Am 28. Juli fand ein Ausflug ins Münstertal statt. Vom 13. bis 15. Dezember nahm der Imkervereinmit einem Stand an der Altstadtweihnacht in Laufenburg teil. Sechs verschiedene Gruppen statteten von April bis August dem Lehrbienenstand einen Besuch ab.

Erfolg für Königinnenzuchtgruppe

Da die Königinnen in jedem Bienenvolk die wichtigste Rolle spielen, gibt sich die Königinnenzuchtgruppe mit der Nachzucht besonders viel Mühe. Dass diese im vergangenen Jahr besonders erfolgreich war, erklärte Herbert Siebold. So übertraf das Begattungsergebnis der 63 auf der Insel Juist aufgestellten Königinnen mit 91 Prozent die Ergebnisse der Jahre 2016 bis 2018 bei Weitem.

Der Verkaufsanhänger, den der Verein angeschafft hat, habe sich beim Besuch von neun Märkten bewährt. Darunter befanden sich die Märkte in Bad Säckingen, Görwihl, Niederwihl und der Apfelmarkt in Laufenburg. Viel Mühe hat sich der Verein mit dem Neubau der Lagerhütte mit Schleuderraum und WC beim Lehrbienenstand gemacht, der Dank der vielen freiwilligen Helfer, die eine Menge Eigenarbeit leisteten, für nur zirka 12.000 Euro gebaut werden konnte.

Rund um den Verein Der Verein Der Imkerverein Hauenstein ist aus dem 1920 gegründeten Imkerverein Hotzenwald hervorgegangen. Er hat 114 aktive Mitglieder, die 619 Bienenvölker, 5,4 Bienenvölker pro Mitglied, betreuen. Der Frauenanteil liegt bei 20 Prozent, das Durchschnittsalterbei 57,2 Jahren. Vorsitzender ist Bernward Lohr. Infos im Internet (www.imkerverein-hauenstein.de). Die Ehrungen Ehrungen für die treusten Teilnehmer an den Imkertreffs 2019: Bei allen Imkertreffs waren fünf Mitglieder anwesend: Adolf Harsch, Bernhard Kaltenbacher, Georg Blikslager, Günter Wehrle und Hans-Jürgen Dorn. Nur einmal habe 14 Mitglieder gefehlt: Bernward Lohr, Ernst Duttlinger, Erwin Albiez, Ewald Gerspach, Giesbert Leuscher, Heinrich Hakuba, Heinz Vogt, Herbert Siebold, Julius Langer, Klaus Langer, Klaus Siebold, Michael Bilawsky, Raphael Huber und Rolf Briegel.

Der Rechnungsbericht, den Bernhard Rüd vorlegte, schloss aufgrund des Lagerhüttenbaus mit einem Minus ab und wurde von zwei Rechnungsprüfern für gut befunden. Im Anschluss wurde der gesamte Vorstand durch Anja Weidenmüller von der Universität Konstanz einstimmig entlastet. Sie hielt im Anschluss einen Vortrag zum Thema „Kommunikation der Bienen im Bienenstock“.

Reimund Albiez und Christian Löhrer wurden für zehnjährige Mitgliedschaft im Imkerverein Hauenstein mit der Verleihungsurkunde und der Ehrennadel in Bronze des Deutschen Imkerbunds ausgezeichnet.