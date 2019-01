Bei vier Gegenstimmen hat der Laufenburger Gemeinderat am Montag den Bebauungsplan Rappenstein II geändert. Dies ist nötig, damit ein ungenannt bleiben wollender Investor dort drei Mehrfamilienhäuser mit 29 Wohneinheiten und gemeinsamer Tiefgarage errichten kann. Allerdings steht die Möglichkeit der Klage von mindestens einem der vielen Einsprecher aus der Nachbarschaft im Raum.

Am Tag der Gemeinderatssitzung war der Stadtverwaltung sowie allen Stadträten das Schreibens eines Rechtsanwalts zugegangen. Darin habe dieser im Auftrag seines Mandanten Einsicht in den 1981 aufgestellten Bebauungsplan und die seitdem erfolgten Änderungen verlangt und sich eine Klage vorbehalten. Dies erklärte Bürgermeister Ulrich Krieger am Tag nach der Sitzung gegenüber unserer Zeitung.

Zum zweiten Mal zum Sitzungstag

Derselbe Rechtsanwalt hat laut Krieger schon am 19. November, als das Bauvorhaben zuletzt im Gemeinderat behandelt worden war, am Sitzungstag eine Stellungnahme eingereicht. Obwohl die Frist bereits verstrichen gewesen sei, sei die Stellungnahme geprüft worden. Der von der Stadt beauftragte Städteplaner Till O. Fleischer kam zum selben Schluss wie bei den anderen Einwendungen: "Die inhaltlichen Angriffe sind vollständig zurückzuweisen."

Forderung nach Vertagung der Abstimmung

Zum Sprecher der Einwender machte sich im Gemeinderat wieder SPD-Stadtrat Robert Terbeck. Die Stadtverwaltung habe die Bedenken der Anwohner "weggewischt" und sei den Wünschen des Investors viel zu weit entgegengekommen. Angesichts des jüngsten Schreibens des Rechtsanwalts forderte Terbeck, die Abstimmung zu verschieben.

Bürgermeister Krieger entgegnete, dass die Einwände ernst genommen und geprüft worden seien. Deshalb sei ja das Schaugerüst aufgestellt worden, damit sich jeder ein Bild von den Dimensionen machen könne. Er sprach sich gegen eine Verschiebung der Abstimmung aus: "Lassen wir uns auf dieses Katz-und-Maus-Spiel ein, haben wir in der nächsten Sitzung ein neues Schreiben dieses Rechtsanwalts auf dem Tisch liegen." Gegebenenfalls müsse bei einer Normenkontrollklage eben ein Gericht entscheiden, ob der neue Bebauungsplan rechtens sei.

Am Ende steht es zwölf zu vier

Außer Terbeck stimmte nur noch dessen SPD-Fraktionskollege Torsten Amann für eine Vertagung der Angelegenheit. Diese beiden sowie Jürgen Weber (Grüne) und Manfred Ebner (FW) stimmten danach auch gegen die Änderung des Bebauungsplans. Zwölf Stadträte waren dafür. Einige andere enthielten sich, so Paul Eichmann und Manuela Pfister (beide FW), die dazu persönliche Erklärungen abgaben.

Wie bereits am 19. November hatten zu Beginn der Sitzung viele Einwender die Bürgerfragestunde genutzt, um Erklärungen zum Bauvorhaben abzugeben. Vor allem halten sie die Gebäude für überdimensioniert und dem Charakter des Wohngebiets nicht angemessen. Für die Gemeinderatsmehrheit sprach Stadtrat Malte Thomas (Grüne), als er sich in der Debatte direkt an die Anwohner wandte: "Ich kann ihren Frust verstehen. Aber wir müssen an ganz Laufenburg denken und hier nachverdichten, um neue Wohnungen zu schaffen."