Hugo Oeschger wurde am 29. August 1930 im Schweizer Laufenburg geboren und wuchs zusammen mit fünf Brüdern in Oberhof auf. Nach Abschluss der Schule erlernte er in der Laufenburger Schreinerei Hahn den Beruf des Schreiners und arbeitete dann in der Hännemer Schreinerei Lauber. Hier machte er nicht nur den Meister, sondern heiratete 1957 auch Gerda Lauber, die Tochter seines Lehrherren, die er allerdings schon seit Schulzeiten kannte. Hugo Oeschger und seine Frau hatten zwei Kinder.

Seit 1976 am Dreispitz

Als Schreinermeister arbeitete Hugo Oeschger zunächst im Betrieb seines Schwiegervaters, ehe er sich 1961 in Hänner als Parkett- und Fußbodenleger selbstständig machte. Am Dreispitz in Laufenburg errichtete Hugo Oeschger 1976 auf dem Areal der sechs Jahre zuvor niedergebrannten Oeschger-Mühle eine Betriebs- und Wohnstätte. Er leitete den Handwerksbetrieb bis zur Übergabe an seinen Sohn Gerd 2004. Noch bis 2013 hinein half Hugo Oeschger in der Firma mit.

Bis zuletzt am Freitagsstammtisch

Als Selbstständiger war Hugo Oeschger lange im Gewerbeverband Laufenburg aktiv. Seine politische Heimat fand er bei der FDP, für die er auch für den Kreistag kandidierte. Seinem Heimatort Oberhof blieb Hugo Oeschger durch Mitgliedschaft in mehreren Vereinen verbunden. Als junger Mann sang er im längst nicht mehr existierenden Gesangverein Oberhof. Beim SV Hänner war er im Vorstand aktiv. 2003 wurde Hugo Oeschger vom damals noch bestehenden für 40-jährige, 2017 vom Musikverein Oberhof sogar für 70-jährige Mitgliedschaft geehrt. Bis zuletzt besuchte Hugo Oeschger regelmäßig den Freitagsstammtisch im Laufenburger Hotel Gasthaus „Rebstock“.

Beerdigung am Donnerstag

Das Seelenamt für Hugo Oeschger findet am Donnerstag, 10. Januar, um 10 Uhr in der Kirche Heilig Geist in Laufenburg statt. Anschließend ist Beerdigung auf dem Waldfriedhof.