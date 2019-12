von Andrea Worthmann

Weihnachten steht vor der Tür und das bedeutet für Fuat Bulut ungeheuer Stress. Bulut ist Inhaber von Europaketshop in Luttingen. Auf rund 1000 Quadratmetern Fläche lagern er und seine Mitarbeiter Versandware für Kunden aus der Schweiz. Briefe, Pakete, ja sogar ganze Palettenlieferungen warten im Lager auf Abholung. Von Mitte November bis Mitte Januar müssen Bulut und seine Team 30 bis 40 Prozent mehr Sendungen bearbeiten, als im übrigen Jahr.

Blick in den Lagerraum des Europaketshop Luttingen. Um Weihnachten herum kommen dort bis zu 40 Prozent mehr Sendungen an. | Bild: Andrea Worthmann

Mehr als 139.000 Pakete in 2019

Der Luttinger Europaketshop ist nur einer von vielen ähnlichen Paketshops im grenznahen Deutschland. Das Geschäft boomt. Allein bei MyPaketshop in Bad Säckingen sind laut Firmenhomepage von Januar bis Mitte Dezember knapp 139.000 Pakete über die Theke gegangen. LAS Burg in Weil am Rhein ist mit 1 Million Sendungen jährlich der größte Paketshop in der Region. Das liegt auch an der Nähe zu Basel.

Singen/ Waldshut Grüne Zettel – was die Einführung einer Bagatellgrenze für Einzelhändler bedeuten könnte Das könnte Sie auch interessieren

Solche Zahlen wundern nicht, wenn man bedenkt, was es kostet, sich als Schweizer die Ware nach Hause schicken zu lassen. Manche Onlineportale lassen Schweizer Versandadressen gar nicht erst zu. Ist eine Sendung in die Schweiz aber möglich, dann können für ein mittelgroßes Paket schon mal über 50 Franken Versand und Zollgebühren anfallen (siehe Rechenbeispiel im Infokasten). Das mag sich auch in der Schweiz nicht jeder leisten.

Abholung rechnet sich

Der führende Versandriese Amazon hat keine Schweizer Zweigstelle und Zalando schneidet trotz Schweizer Sitz teurer ab als sein deutsches Pendant. Beim Vergleich von zwei paar identischen Schuhen, die bei zalando.ch 165 Franken kosten, was nach aktuellem Gegenwert 149,75 Euro entspricht, bezahlt man bei zalando.de nur 134,95 Euro. Mit deutscher Lieferadresse profitieren Schweizer Kunden mehrfach: Der günstige Eurokurs, die gesparte Versandgebühr plus Zolltaxen und sogar die deutsche Mehrwertsteuer kann man sich zurückerstatten lassen, wenn man die Warenrechnung am Zoll abstempeln lässt.

Das weiß auch Kim Naomi Krasniqi: Die Schweizerin aus der Nähe von Aarau holt regelmäßig Pakete für sich oder die Familie. So lädt sie heute mit Hilfe eines Mitarbeiters von Europaketshop einen Auspuff für eine Motocrossmaschine ins Auto. „Das ist nichts Besonderes“, lacht sie, „alle Teile für das Motorrad meines Bruders werden in Deutschland bestellt.“

Bad Säckingen Hohe Auflagen bei Aufträgen im Nachbarland: Warum immer weniger deutsche Handwerker in die Schweiz gehen Das könnte Sie auch interessieren

Die Zollfreigrenze beträgt für Waren aus Deutschland 300 Franken am Grenzübergang. Lässt man sich Ware zusenden, sinkt diese Grenze auf unter 70 Franken. Hier gelten andere Regeln: Sobald die Mehrwertsteuer fünf Franken übersteigt, muss die Ware deklariert werden. Das passiert schnell und liegt je nach aktuellem Kurs zwischen 63 und 65 Franken. Unternehmen haben keine Zollfreigrenze. Sie zahlen vom ersten Franken an die Schweizer Mehrwertsteuer von sieben Prozent.

Ein Oldtimer-Motor aus Übersee

Auf große Versandhandelsunternehmen angesprochen, erklärt mir Simon Kühn, Geschäftsführer von MyPaketshop in Bad Säckingen, dass geschätzte 70 Prozent Anteil seiner Paketlieferungen von Amazon kommen.

Der Bad Säckigner MyPaketshop-Geschäftsführer Simon Kühn in seinem Lager. Bis Mitte Dezember gingen von hier aus 139.000 Pakete in die Schweiz. | Bild: Andrea Worthmann

Auf die Frage, ob es denn auch außergewöhnliche Sendungen gibt, fällt dem 32-Jährigen spontan ein amerikanischer Acht-Zylinder-Oldtimermotor ein, der mal aus den USA importiert wurde und dann via MyPaketshop in der Schweiz gelandet ist. Auf zwei Etagen und 1300 Laufmeter Regalfläche stapeln sich bei Kühn die Sendungen.

Hochrhein Auf Schnäppchenjagd in der Schweiz? Das kann sich manchmal lohnen Das könnte Sie auch interessieren

Sowieso: Autoteile werden vermehrt bestellt, denn diese sind in der Schweiz sehr teuer. Dass sich die Bestellung in Deutschland trotz Verzollung, Wegstrecke und zeitlichem Aufwand lohnt, zeigt auch folgender Vergleich: Ein Unternehmen in Baselland bestellt eine Palette mit Streusalz in Deutschland und bezahlt dafür samt Versand, Zolltaxen und Lagergebühr bei MyPaketshop 140 Euro. Hätte er eine vergleichbare Ware in der Schweiz bestellt, hätte es über 600 Franken gekostet. Vom ersparten Geld liegt dann auch mal ein Kurzurlaub drin, je nach Bestellmenge. Ohne die logistischen Möglichkeiten von Paketshops, wäre das nicht denkbar.

Die Anmeldung bei einem der Paketshops ist in der Regel gratis. Die Gebühren errechnen sich durch Sendungsgröße vom Brief bis zum XXL-Paket oder Paletten und sind in allen Shops in etwa auf dem gleichen Niveau. Für Briefe werden bis zu 1,50 Euro Gebühr verlangt, bei Paketen sind es je nach Größe und Gewicht 2,50 bis zehn Euro.

Bei Swiss Paket in Laufenburg wird deutlich, wie der Lagerplatz für all die Pakete organisiert ist. Kleinere Pakete sind alphabetisch in Regale gestapelt, die größeren sind am Boden verteilt. Alle werden versehen mit gut sichtbaren Namen auf Etiketten zum schnellen Finden des Kunden. „Und das ist nicht die größte Filiale“, erklärt Thomas Meyer, einer der drei Inhaber von Swiss Paket. Die Filiale in Rheinfelden sei die umsatzstärkste.

Das Geschäft läuft gut

Meyer eröffnete 2012 den Laufenburger Swiss Paket Shop, nachdem er einige Jahre die Postfiliale in Laufenburg betrieben hatte. Danach expandierte er und mittlerweile sind es fünf Filialen. Inzwischen gibt es allein in Laufenburg drei Paketshops.

Die Schweizer Kunden verbinden wird den Besuch in den Paketshops häufig mit weiteren Einkäufen in Einkaufszentren oder Besuchen in Restaurants. Dies kurbelt die Wirtschaft im Grenzgebiet zusätzlich kräftig an. Besonders zu Weihnachten.