von Peter Umstetter

Eine hochschwangere Frau, ein Kind und ein Mann wurden am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Ortsdurchfahrt Luttingen verletzt. Laut Polizei war der 41-jährige Fahrer mit seiner hochschwangeren Frau und einem Kleinkind in ein Krankenhaus unterwegs. Gegen 13.40 Uhr geriet sein Honda RT in Luttingen auf der Fahrt Richtung Laufenburg vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab.

Ein Rettungshubschrauber transportierte vorsorglich die hochschwangere Frau in ein Krankenhaus ab. | Bild: Peter Umstetter

Schräg gegenüber dem Gasthaus „Engel“ streifte es zuerst den Pfosten einer Straßenlaterne, dann die Front eines Wohnhauses, um schließlich auf einen Treppenaufgang aufzufahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurden zwei massive Treppenstufen mehrere Meter weit auf den Gehweg geschleudert.

Kurzzeitig war die Ortsdurchfahrt wegen des Unfalls komplett gesperrt. | Bild: Peter Umstetter

Bei dem Unfall wurden alle drei Fahrzeuginsaßen verletzt – nach derzeitigem Kenntnisstand allerdings nicht schwer. Die Hochschwangere wurde laut Polizei vorsorglich vom Rettungshubschrauber abtransportiert, ihr Mann und ihr Kind mit Rettungswagen.

Die Feuerwehr Laufenburg war mit drei Fahrzeugen im Einsatz. | Bild: Peter Umstetter

Am Auto entstand Totalschaden.Die Polizei beziffert die Höhe des gesamten Sachschadens mit etwa 18000 Euro. Die Luttinger Straße war nach dem Unfall kurze Zeit komplett gesperrt. Die Feuerwehr Laufenburg musste aus dem Unfallfahrzeug ausgelaufene Betriebsstoffe binden und aufnehmen. Kommandant Markus Rebholz erklärte, das die Wehr mit 13 Kräften und drei Fahrzeugen im Einsatz war.