Laufenburg, Murg Die Schulen in Laufenburg und Murg können kommendes Schuljahr alle Pflichstunden abdecken

An der Hans-Thoma-Schule in Laufenburg, an der Murgtalschule in Murg und an der Grundschule Niederhof gibt es zum Beginn des Schuljahres keine unbesetzten Lehrerstellen. Die Hebelschule Laufenburg macht keine Angaben zu ihrer Versorgung mit Lehrkräften.