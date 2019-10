von Werner Probst

Den 85. Geburtstag kann am 9. Oktober Helmut Peter feiern. Der Jubilar erfreut sich einer guten Gesundheit. Umsorgt von seiner Tochter, umgeben von netten Nachbarn, verbringt er den Lebensabend. Genüsslich trinkt er noch ein Bier, liest immer den SÜDKURIER und sitzt aber auch gerne vor dem Fernseher.

Kraftfahrer aus Leidenschaft

Helmut Peter war in seinem Arbeitsleben ein geradezu leidenschaftlicher Kraftfahrer. So war er viele Jahre mit seinen 38 Tonnen schweren Lastzügen unterwegs. „Es hat früher auch sehr viel Spaß gemacht, am Steuer zu sitzen, denn die Straßen waren noch nicht so voll“, sagte der in Königsberg geborene Jubilar. Er kam 1944 nach Sachsen und 1945 in ein Lager in der Nähe von Linz in Österreich. Über Hessen kam er dann zu Bekannten in Rendsburg und dann auf die Insel Fehmarn. 1949 zog er mit seinen Eltern nach Albbruck. Der Vater bekam eine Anstellung beim Kraftwerksbau in Waldshut. Helmut Peter bekam seine erste Anstellung bei der Spedition Ristelhueber und anschließend bei der Firma Hengstberger. 1960 heiratete er seine Frau Monika. In Albbruck wohnte die Familie. Zwei Kinder kamen auf die Welt. Bei der damals in Luttingen ansässigen Spedition fuhr er während zehn Jahren im Fernverkehr Lastzüge, ehe er zum Schluss des Berufslebens in Bubendorf in der Schweiz tätig war und im Jahre 2000 in Ruhestand ging. 1990 zog die Familie nach Grunholz um.

Urlaub im Schwarzwald

Wenn Helmut Peter zurückblickt, denkt er gerne an die Zeit zurück, wo er mit seiner Familie vielfach den Urlaub in Schramberg im Schwarzwald verbrachte. Vor zwei Jahren starb seine Frau. Langeweile kennt Helmut Peter nicht. Viel hat er Besuch von seinen Kindern und den Enkelkindern und nunmehr ist auch schon ein Urenkel unter den Besuchern.