Laufenburg Harmonika-Orchester Laufenburg ehrt langjährige Mitglieder

Das Harmonika-Orchester Laufenburg hat in seiner Hauptversammlung viel Lob für seine Nachwuchs-Ausbildung erhalten. Bei den Teilneuwahlen wurde der Vorstand in seinen Ämtern bestätigt. Zudem wurden zahlreiche Mitglieder geehrt.

Rotzel (elle) Für das Vereinsjahr 2018 hat sich das Harmonika-Orchester Laufenburg das Gewinnen neuer Mitspieler und die Integration ergänzender Solisten zum Ziel gesetzt. Bevor es allerdings zur Vorschau kam, blickte das Orchester in seiner Hauptversammlung im Gasthaus "Sonne" in Rotzel auf das abgeschlossene Jahr 2017 zurück.

Die erste Vorsitzende des Vereins, Sabrina Muñoz-Gerteis, trug zunächst den Tätigkeitsbericht vor. Höhepunkte des vergangenen Jahres stellten in musikalischer Hinsicht das Jahreskonzert, die beiden Kirchenkonzerte und ein Promenadenkonzert im Bad Säckinger Schlosspark sowie die beiden großen Auftritte der Ausbildungsgruppen am „Vorhang Auf“ der Luttinger Hebelschule und im Spital Laufenburg/CH dar. Wichtig für das Vereinsleben seien zudem der wieder ins Programm genommene Frauenflohmarkt und neu eingeführte Spielzeugflohmarkt gewesen. Zudem richtete das Orchester mehrfach Infoveranstaltungen zum Verein und zur Ausbildung aus.

Derzeit besteht das Aktivorchester aus 20 Mitgliedern, 21 Nachkömmlinge sind in Ausbildung und zehn Kinder nehmen an der Akkordeon-AG der Hebelschule Rhina/Luttingen teil. Acht Zöglinge werden im Akkordeon-Spielen geschult, zehn lernen Keyboard-Spielen und zwei Jungmusiker sind in Schlagzeugausbildung.

Im Anschluss fanden Teilneuwahlen des Vorstandes statt, die von Bürgermeister Ulrich Krieger geleitet wurden. „Ihr seid zwar besatzungstechnisch ein kleiner Verein, aber ganz groß in Sachen Aktivität und Kreativität, gerade was die Jugendarbeit betrifft“, lobte Krieger das Orchester. In ihren Ämtern bestätigt wurden Sabrina Muñoz-Gerteis (erste Vorsitzende), Martina Frei (dritten Vorsitzende) und Markus Kocum (Kassierer). Auch die beiden Beisitzerinnen Sabine Rotzinger und Annika Kaiser wurden wiedergewählt.

Die zweite Vorsitzende Martina Frei übernahm die Ehrung treuer Mitglieder. Für 15 Jahre aktive Unterstützung wurde Renate Ebner ausgezeichnet, 25 Jahre aktiv dabei ist Gaby von Manowski und bereits seit 45 Jahren unterstützen Ivonne Langendorf und Ralf Rotzinger das Harmonika-Orchester Laufenburg aktiv. Für einen vorbildlichen Probenbesuch wurden Markus Kocum und Sabine Rotzinger ausgezeichnet. Zum Schluss erinnerte Ralf Rotzinger an den derzeit laufenden Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus und rief zur Sammlung der Stimmzettel für die Akkordeon-AG des Harmonika-Orchesters Laufenburg auf.

Der Verein

Das Harmonika-Orchester Laufenburg wurde 1953 gegründet und besteht derzeit aus 20 aktiven Musikern. Die musikalische Leitung trägt Ivan Novak. Die erste Vorsitzende des Vereins ist Sabrina Muñoz-Gerteis, sie wird unterstützt durch Corinna Heller und Martina Frei.