In dem seit 1999 bestehenden Naturpark Südschwarzwald existieren seit 2011 Naturparkschulen. In ihnen sollen Kindern und Jugendlichen auf bildungsplanorientierter Basis Themen aus den Bereichen Natur und Kultur vermittelt werden. Diese Themen sind im Lehrplan verankert. Bei der Vermittlung der Inhalte arbeiten die Schulen mit außerschulischen Partnern wie Landwirten, Vereinen oder Handwerkern zusammen. Derzeit sind 27 Schulen im Bereich des Naturparks zertifiziert, drei davon befinden sich im Landkreis Waldshut: die Gemeinschaftsschule Hotzenwald in Herrischried, die Grundschule Rickenbach und die Grundschule Niederhof.

Natur wird schon heute groß geschrieben an der Hans-Thoma-Schule

Die Hans-Thoma-Schule lege großen Wert auf die Vermittlung von Wissensinhalten über Natur und Heimat gelegt, sagte Schulleiterin Janine Regel-Zachmann im Gemeinderat. Alles was für die Zertifizierung als Naturparkschule gefordert werde, erfülle die Schule bereits heute. Die beiden Lehrer Malte Krebs und Christine Weinmann gingen auf Einzelheiten ein. Langfristiges Ziel sei die Einrichtung eines Waldklassenzimmers, so Krebs. Dafür müsste die Stadt der Schule einen Ort im Wald zur Verfügung stellen. Das gewünschte Waldklassenzimmer müsste nah zur Schule und einem Gewässer liegen, Sitzplätze und idealerweise auch eine Überdachung aufweisen, konkretisierte Weinmann.

Im Gemeinderat begrüßten Claudia Huber (CDU) und Michaela López Dominguez (FW) diese Pläne der Schule. „Wir brauchen etwas, das Schüler und auch Lehrer mehr an unseren Ort bindet“, meinte auch Raimund Huber (Grüne). Gerhard Tröndle (CDU) wollte wissen, welche Kosten eine Naturparkschule für die Stadt bedeutete (Erst einmal keine, so Rektorin Regel-Zachmann). Skeptisch zeigte sich Rainer Terbeck (SPD), der erklärte, eine Zertifizierung bedeute auch immer „eine gewisse Zwangsjacke“ für die Schule.