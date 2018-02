Laufenburg H. C. Starck verkauft Division an japanische Firma

110 Beschäftigte sind vom Eigentümerwechsel der H. C. Starck Smelting in Laufenburg betroffen. Der Betriebsrat bewertet diesen Schritt positiv

H. C. Starck Smelting ist an ein japanisches Unternehmen verkauft worden. Das teilte das vom Unternehmen beauftragte Pressebüro in München am Dienstag mit. Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte das schwedische Unternehmen Höganäs die Division Surface Technology & Ceramic Powders (STC) von H. C. Starck aufgekauft. Den Japanern gehört seit Dienstag nun die Division Tantalum & Niobium. In diesem Bereich sind unternehmensweit rund 600 Angestellte der H. C. Starck beschäftigt.

Für die 110 betroffenen Mitarbeiter am Standort in Laufenburg werde sich durch den Wechsel der Eigentümer hinsichtlich ihrer Arbeitsverträge zunächst nichts ändern. Über die Details informierte die Geschäftsführung am Dienstagvormittag in einer Betriebsversammlung, die zeitgleich im Laufenburger Werk und am Standort in Goslar abgehalten wurde, berichtet der Laufenburger Betriebsratsvorsitzende Reinhard Krahnert. Bei dem japanischen Unternehmen, der JX Nippon Mining & Metals (JXNMM), handelt es sich um eine Tochtergesellschaft des japanischen Öl- und Metallkonzerns JXTG Holdings. Die Firma sei als ehemaliger Kunde kein Unbekannter für die H. C. Starck Smelting, so Krahnert.

Die Nachricht vom Verkauf der Division habe die Mitarbeiter erst am Dienstag erreicht. Überraschend findet Reinhard Krahnert die Entscheidung allerdings nicht. „Das war abzusehen“, so der Betriebsratsvorsitzende. Bereits in der Vergangenheit sei immer wieder die Rede von einem möglichen Verkauf der H. C. Starck Smelting gewesen. Die Belegschaft habe die Nachricht positiv aufgenommen, da mit dem neuen Eigentümer ein sogenannter „Share Deal“ geschlossen wurde. Arbeitsverträge gehen demnach ohne Veränderungen an die JXNMM über, lediglich die Unternehmens-Anteile wechseln den Eigentümer, so Krahnert, der der Veränderung optimistisch entgegenblickt: „Der neue Eigentümer ist ein Stratege und ein großes Unternehmen, in das wir strukturell gut rein passen."

Er wolle zeitnah Kontakt mit der JXNMM aufnehmen und im Sinne der Arbeitnehmervertretung Gespräche führen. Für eine Zukunftsprognose sei es aktuell noch zu früh. Ähnlich sieht das Gerd Laskowski, zuständiger Gewerkschaftssekretär der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie. „Um eine Bewertung aus gewerkschaftlicher Sicht vorzunehmen, ist die Entscheidung noch viel zu frisch“, sagt er auf Nachfrage. Er wolle nun zunächst mit den Betriebsräten der H. C. Starck Smelting sprechen.