Rhina/ Laufenburg H. C. Starck: Nach 98 Jahren Abschied aus Rhina

Der Verkauf der Pulver-Division sowie der Niob- und Nantal-Herstellung beendet in Laufenburg eine fast 100-jährige Firmengeschichte. Die 330 Mitarbeiter arbeiten jetzt für die schwedische Höganäs oder die japanische JX Nippon Mining & Metals.

Nach fast 100 Jahren verabschiedet sich die H. C. Starck aus Rhina und damit aus Laufenburg. Viele Jahrzehnte lang war das nach Gründer Hermann C. Starck benannte Unternehmen einer der wichtigsten industriellen Arbeitgeber der Region. Mit dem Verkauf der Pulver-Division und der Niob- und Nantal-Herstellung gehören die Werke Enag und Rhina nicht mehr zu H. C. Starck, sondern zum schwedischen Konzern Höganäs und zum japanischen Konzern JX Nippon Mining & Metals.

Der heutige Laufenburger Stadtteil Rhina bildete die Keimzelle des Unternehmens. H. C. Starck beschäftigte als Hersteller von Industriemetallen und Hochleistungskeramiken zuletzt an über einem Dutzend Produktionsstandorten in Europa, Nordamerika und Asien 2600 Menschen und erzielte 2016 einen Umsatz in Höhe von 688,4 Millionen Euro. Die Geschichte der Firma begann im April 1920, als der noch nicht einmal 30-jährige Metallkaufmann Hermann C. Starck, der kurz zuvor in Berlin ein Handelsgeschäft für Metalle und Erze gegründet hatte, das 1913 zwischen Rhina und Murg errichtete Ferro-Werk erwarb.

In der Weltwirtschaftskrise legte Starck das unrentabel gewordene Werk 1931 still. Wenige Jahre später erwarb die H. C. Starck 1935 in Goslar die Aktienmehrheit der Gebr. Borchers AG. Der Schwerpunkt des Unternehmens verlagerte sich damit nach Niedersachsen. Rhina blieb aber ein wichtiges Standbein, erst recht, als H. C. Starck 1958 hier auch die Elektro-Nitrum AG übernahm, das seitherige Werk Enag. Statt Pflanzenschutzmitteln wurden hier nun metallische und keramische Pulver produziert. Aus dem Werk Rhina kam Anfang der 1980er Jahre ein großer Teil des in den westlichen Industriestaaten verarbeiteten Metalls Tantal.

Hermann C. Starck leitete das Unternehmen bis zu seinem Tod 1974 persönlich. Der Industrielle war Laufenburg bis zuletzt eng verbunden. Hierher in die Provinz zog aus Berlin während der Nazi-Diktatur eine Zeit lang auch Starcks jüdische Frau Klara mit den Kindern. 1958 gab Starck großzügig Mittel zum Ausbau der katholischen Schwesternstation Laufenburg. 1967 finanzierte er die nach Walter Rathenau benannte Freianlage am Rheinufer. Im selben Jahr erhielt Starck die Laufenburger Ehrenbürgerschaft.

1986 verlor H. C. Starck seine Selbständigkeit, als die Bayer AG die Mehrheit an dem Unternehmen erwarb. Unter dem Dach des Konzerns gründete H. C. Starck Töchter in Thailand und den USA. Die Aufspaltung des Unternehmens begann 1996, als Bayer die Korund-Sparte an die österreichische Treibacher Schleifmittel AG (heute Teil des französischen Konzerns Imerys) verkaufte. 2007 veräußerte Bayer die H. C. Starck für 1,2 Milliarden Euro an die Finanzinvestoren Advent International und Carlyle Group.

Die Jahre nach dem Verkauf an Advent und Carlyle waren geprägt von Umstrukturierungen und Stellenabbau. Ein immer wieder ins Auge gefasster Gang an die Börse unterblieb. Stattdessen wurde im Dezember 2017 die Division Surface Technology & Ceramic Powders an das schwedische Unternehmen Höganäs verkauft, Ende Februar 2018 dann die Sparte Tantalum & Niobium an die japanische JX Nippon Mining & Metals. Betroffen sind alle über 300 Mitarbeiter in den beiden ehemaligen Laufenburger H. C. Starck-Werken Enag und Rhina. 220 arbeiten jetzt unter dem Dach des schwedischen, 110 unter dem des japanischen Konzerns.

Zur Person

Hermann C. Starck (1891-1974) verließ nach dem Tod seines Vaters als 16-Jähriger die Schule, um Erz- und Metallhandel zu erlernen. Während des Ersten Weltkriegs war er Mitarbeiter in der von Walter Rathenau aufgebauten Kriegsrohstoffabteilung. Starck gründete 1917 seine erste Firma, die Wolfram aus Schlacken gewann. 1920 gründete er in Berlin die H. C. Starck als Handelsunternehmen für Metalle, Erze und Chemikalien. Die Firma erwarb noch im selben Jahr das Ferrowerk Rhina. 1935 kaufte H. C. Starck das Goslarer Chemieunternehmen Gebr. Borchers, 1958 die Elektro-Nitrum AG in Rhina.