Laufenburg Gullydeckel von der Straße gehoben

Zwei Gullydeckel wurden in der Nacht zum Sonntag in der Steigmattstraße aus der Straße gehoben. Gegen 0.25 Uhr war das zwei Personen aufgefallen, die dann die Polizei verständigten. Einen der Gullydeckel, der durch die Täter nur halb zur Seite gelegt worden war, schoben die Anrufer selbst wieder zurück. Der zweite blieb zunächst verschwunden. Eine Polizeistreife überprüfte die Örtlichkeit, die zunächst im Alfred-Joos-Weg vermutet wurde. Auf der Anfahrt konnte erst im letzten Moment erkannt werden, dass beim Einbiegen von der Grunholzer Straße in der Steigmattstraße der Gullydeckel in der Fahrbahnoberfläche fehlte. Aufgrund der herrschenden Lichtverhältnisse war dies beinahe nicht zu erkennen. Der passende Gullydeckel konnte im Grünstreifen gefunden und wieder eingesetzt werden. Weitere fehlende Gullydeckel konnte nicht mehr festgestellt werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761/934-0) hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr aufgenommen.