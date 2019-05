Laufenburg (ska) Der Profi für die nächste Urlaubsreise ist jetzt im Laufenpark zu finden. Das TUI ReiseCenter Schröger zieht um und eröffnet am morgigen Samstag seinen neuen Standort. Ab 10 Uhr werden die Kunden und alle die es noch werden wollen, zur Eröffnung und einem Tag der offenen Tür gemeinsam mit dem Bettenhaus Gerteis und einem großen Programm mit Gewinnspiel eingeladen. Bei dem Gewinnspiel gibt es attraktive Preise zu gewinnen, unter anderem auch Reisegutscheine. Außerdem steht dem Kunden ein attraktives Reiseangebot nach Gran Canaria zur Verfügung, wenn es im Zeitraum vom Eröffnungstag bis zum 25. Mai im Reisebüro gebucht wird. Denn neben der Wiedereröffnung, feiert das TUI ReiseCenter auch Geburtstag. Vor 40 Jahren eröffnet das in Görwihl-Strittmatt beheimatete Unternehmen, seine erste von insgesamt drei ReiseCentern in Laufenburg. Weitere sind in Bad Säckingen und in Lauchringen zu finden.

„Damals waren wir noch in der Altstadt von Laufenburg untergebracht“, erklärt Geschäftsinhaber Lothar Schröger. Bereits 1963 wurde die Firma als Reisebusunternehmen gegründet. 1979 kam dann das erste Reisebüro hinzu, dass in Laufenburg eröffnet wurde. 2014 wurden das Reisebusunternehmen und die Reisebüros getrennt. Gleichzeitig hat Lothar Schröger eine Wohnmobilvermietung eingerichtet. „Schließlich wollen nicht alle Leute mit dem Flugzeug verreisen“, weiß der Reiseexperte. Von der Altstadt wechselte das ReiseCenter dann in die Waldshuter Straße in Laufenburg, wo es bis zum aktuellen Umzug in den Laufenpark, untergebracht war. Am heutigen Freitag ist das ReiseCenter wegen dem Umzug geschlossen. Doch am Samstag, sind die Mitarbeiter wieder ganz für die Kunden da.

Insgesamt 16 Mitarbeiter, verteilt auf die drei ReiseCenter, widmen sich den Reisewünschen ihrer Kunden. Das Angebot des TUI ReiseCenters ist groß und lässt keine Wünsche offen. Ein spezieller Beratungsbereich für Kreuzfahrten ist auch in den neuen Räumen im Laufenpark eingerichtet. Denn immer noch sind die Kreuzfahrten ein beliebtes Reisesegment. Reisen mit Schiffen der Flotten TUI Cruises oder Hapag-Lloyd Cruises bieten in jedem Fall zauberhafte Impressionen an Bord moderner Schiffe. Einen virtuellen Eindruck von ihrem nächsten, möglichen Reiseziel, erhalten die Kunden über große Bildschirme im Wartebereich. Und an jedem Beratungsplatz liegen für die Kunden Tablets aus. Damit werden die verschiedenen Angebote und deren Besonderheiten bildlich dargestellt. „So kommen die Kunden ihrem Urlaubsziel schon während der Beratung zum Greifen nah“, erklärt Dominik Schröger, der Leiter der drei ReiseCenter und Teamleiter in Bad Säckingen.

In Laufenburg stehen den Kunden mit Teamleiterin Sina Sutterer sowie den ausgebildeten Tourismuskauffrauen Lorena Zelger, Fabiana Tufilli, Kristina Eckert und der Auszubildenden Riham Almasri Profis für Beratung und für den Verkauf der vielfältigen Reisedienstleistungen zur Seite. Dominik Schröger bietet außerdem exklusive und komplett durchorganisierte, weltweite Gruppenrundreisen bis maximal 20 Personen an. Durch regelmäßige Schulungen und Reisen zu ausgewählten Urlaubsorten, sind die Reiseexpertinnen immer auf dem neuesten Stand der Reisetrends. Ein Wellness-Wochenende im Schwarzwald, ein Städtetrip, ein Strand- oder Wanderurlaub, bis hin zu Fern- und Geschäftsreisen, ist alles im Programm. Auf Wunsch wird die Reise auch ganz auf den Kunden zugeschnitten, gepaart mit Insidertipps und ohne das Kundenbudget aus den Augen zu verlieren.