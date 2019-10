von Jürgen Scharf

Mit Andrea Kauten war selber eine „Gigantin der Klaviermusik“ am neuen Steinway zugegen, die durch ihre Aufnahmen mit romantischer Musik vor allem von Franz Liszt bekannt geworden ist. Liszt hatte sie auch im Gepäck, allerdings erst als kleine Zugabe, den berühmten „Liebestraum“. Davor spielte Kauten den großen Schumann-Zyklus Carnaval op.9, eine zyklische Zusammenfassung kleiner lyrischer Formen novellistischer Klavierstücke, die sie zu einem poetischen Ganzen zu formen verstand.

Schumanns oft verschlungener, ganz eigener Klaviersatz in „Paganini“, einer Nummer aus Carnaval, zeigte phantastische Wirkung. Auch Schumanns Hommage an „Chopin“ war unter Kautens Händen ein wunderbarer Satz, ebenso die (Klang-)Figuren Pierrot, Arlequin, Pantalone und Colombine aus der Commedia dell‘arte. In den Gestalten Eusebius und Florestan zeigten sich die beiden Seiten Schumanns ganz besonders. Als virtuose Pianistin war sie eher dem leidenschaftlichen, stürmischeren Florestan zugeneigt, dessen Welt sie beispielhaft zum klingenden Leben erweckte und den sie dem sanften, zurückhaltenden Eusebius vorzog.

Andrea Kauten am neuen Steinway im Schlössle. | Bild: Jürgen Scharf

Bei Kauten hat alles Schwung, sie bindet die Stücke in vorwärtstreibenden Wirbel ein, weil sie weiß, dass Schumanns Musik leidenschaftlichen Überschwang fordert, aber auch sensible Introvertiertheit, die in ihrer Interpretation nicht so sehr im Vordergrund steht. Kauten legt mehr die virtuose Attitüde als das Gesangliche auf die Tasten. So zeigen diese hochgeladenen und intensiv gespielten Miniaturen Wirkung und lassen auch keine Innenspannung vermissen, denn bis zum „Marsch der Davidsbündler“ ist alles da, was man von einem erstklassigen Klavierspiel erwarten darf.

Gewandte Klavierspielerin

Die schweizerisch-ungarische Meisterpianistin zeigte sich nicht nur als eine gewandte Klavierspielerin, die einen „durchschlagenden“ Ton hat, sondern auch als reife Meisterin der farblichen und differenzierten Gestaltung in Beethovens populärer Mondscheinsonate cis-Moll. Den berühmten ersten Satz (Adagio sostenuto) geht sie in rundem, aber schlankem Ton an, sehr ruhig und ausgeglichen. Ein bis auf den Presto agitato-Schlusssatz und das lebendige Allegretto eher verhaltener Beethoven, dem Zusatztitel angemessen, ohne interpretatorische Blässe oder Routine, reif und persönlich entfaltet. Bei Beethoven und Schumann hörte man, dass sich der neue Steinway-Flügel angenehm spielt, ohne spitze Höhen, mit warmer Mitte und weichem Bass.

Eine hochrangige Interpretin

Wenn anfänglich Bach auf dem modernen Klavier etwas hart und metallisch klang, lag das am betont trockenen Anschlag, dem Nonlegato-Spiel und Kautens stupender Technik. Überraschend war, dass diese ausgewiesene Romantikerin Bachs Italienisches Konzert überhaupt nicht romantisch angeht, sondern sich als eine Bachspielerin vorstellt, die den Klavierton dementsprechend mit starken Akzenten und dynamischen Kontrasten geradezu cembalistisch anlegt. Das zeigte, dass Andrea Kauten, die in Schopfheim eine eigene Konzertreihe hat, eine hochrangige Interpretin ist.