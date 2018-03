vor 4 Stunden Markus Baier Rhina Getötetes Kleinkind in Rhina: Staatsanwaltschaft entlastet Jugendamt

Keine strafrechtlich relevanten Versäumnisse lassen sich im Fall des getöteten Kleinkindes in Rhina dem Jugendamt nachweisen. So lautet das Ergebnis umfangreicher Ermittlungen. Ein "am Verfahren Unbeteiligter" hatte Anzeige gegen die Behörde mit Sitz im Landratsamt Waldshut erstattet.