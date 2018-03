Laufenburg Getötetes Baby in Rhina: Kindsvater wegen Totschlags angeklagt

Getötetes Baby in Rhina: Kindsvater wegen Totschlags angeklagt

Anklage wegen Totschlags hat die Staatsanwaltschaft Waldshut Tiengen jetzt gegen den Vater des getöteten drei Monate alten Jungen erhoben. Sie wirft dem 36-jährigen, mehrfach vorbestraften Mann vor, sein Kind am 25. Dezember durch mehrere Schläge gegen Kopf und Körper vorsätzlich getötet zu haben.

Im Fall des an Weihnachten getöteten Kleinkinds im Laufenburger Ortsteil Rhina hat die Staatsanwaldschaft Waldshut-Tiengen am Dienstag beim Landgericht Anklage wegen Totschlags gegen den Kindsvater erhoben. Der Angeklagte befindet sich laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft immer noch in Untersuchungshaft.

Dem Angeschuldigten wird vorgeworfen, er habe sein drei Monate altes Kind am 25. Dezember durch "mehrfache Gewalteinwirkung auf dessen Kopf und Körper vorsätzlich getötet", so die Staatsanwaltschaft weiter. Unmittelbar danach habe er die Polizei über das Geschehen benachrichtigt. Todesursache sei laut Obduktionsbefund ein stumpfes Schädel-Hirn-Trauma gewesen.

Der Angeschuldigte habe die Tat gestanden. Er befand sich zum Tatzeitpunkt in einem Methadon-Entzugsprogramm und gab an, sich aufgrund akuter Entzugserscheinungen mit der Betreuung seines schreienden Kindes plötzlich überfordert gefühlt zu haben, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Die Kindsmutter war zum Zeitpunkt des Geschehens nicht zu Hause.

Gutachten: Mann soll voll schuldfähig gewesen sein

Anhaltspunkte, die eine Einstufung der Tötung als Mord nach sich ziehen, liegen nach derzeitigem Sachstand nicht vor. Nach dem eingeholten vorläufigen psychiatrischen Gutachten soll der Angeschuldigte zur Tatzeit voll schuldfähig gewesen sein.

Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausgestellt hatte, ist der 36-jährige Mann mehrfach wegen unterschiedlicher Vergehen vorbestraft. Verurteilt wurde er unter anderem wegen Körperverletzung und Raub, weswegen er längere Zeit im Gefängnis verbracht hat. Von der Polizei wurde er als gewalttätig eingestuft.

Das Kind wies zwar "neben dem todesursächlichen stumpfen Schädel-Hirn-Trauma weitere Verletzungen auf, die mit der Tötungshandlung im direkten Zusammenhang standen.“ Darüber hinaus seien aber keine älteren Verletzungen festgestellt worden, was den Schluss nahe legt, dass es nicht misshandelt worden war. Auch hätten sich keine Anhaltspunkte für eine Vernachlässigung ergeben. Der Junge sei kindgerecht untergebracht worden, wie Ermittler und Staatsanwaltschaft jüngst erklärten.

Kontakt mit dem Jugendamt

Der nun angeklagte Vater des getöteten Babys war mit der Mutter des Kindes im Sommer nach Laufenburg gezogen. Aufgrund der gesundheitlichen Situation wegen einer Suchtproblematik, die ärztlich behandelt wurde und der anstehenden Geburt des Kindes, hätten sich beide frühzeitig an das Jugendamt gewandt. Gemeinsam mit Sozialarbeitern hätten die werdenden Eltern ein Betreuungskonzept erstellt und umgesetzt.

Weitere Informationen Getötetes Baby: Staatsanwaltschaft sieht keine Verschuldung des Jugendamtes

Eine Auswertung der Akte des Jugendamtes habe ergeben, dass keine Verdachtsmomente auf eine strafrechtlich relevante Pflichtverletzung der Jugendamtsmitarbeiter vorlägen, hatten die Ermittler bereits im Januar erklärt. Auch jetzt stellen sie klar, dass es keine Hinweise auf Versäumnisse der Behörde gebe.